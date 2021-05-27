Huawei Watch 3 geliyor! Resmi paylaşım geldi

Huawei HarmonyOS işletim sistemini genel tüketicilere tanıtmak için artık gün sayıyor. Firma, hatırlayacağınız üzere resmi olarak 2 Haziran'da etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlik için yayınlanan tanıtım videosunda sadece yazılım değil, donanım ürünleriyle de karşılaşabileceğimizin ipucu verilmişti. Nitekim bu ipucu, bugün Huawei Watch 3 ile farklı bir boyuta ulaştı.

HUAWEI WATCH 3 RESMİLEŞTİ

Huawei Watch 3 için Weibo'da paylaşım yaptı. Çinli şirket, Watch 3 için 2 Haziran'a tarih verdi. Ayrıca Huawei, Watch 3 için bir posterde paylaştı. Posterde HarmonyOS logosu ve akıllı saatin düğmesine ait olduğunu düşündüğümüz bir parça görülüyor.

YALNIZ GELMEYEBİLİR

Watch 3'ün yalnız gelmeyeceği iddia ediliyor. Son söylentilere göre Watch 3, Watch 3 Pro akıllı saat ile birlikte görücüye çıkacak. Saatlerin etkinliğin doğası gereği, HarmonyOS ile çalışması bekleniyor. İlerleyen dönemlerde Huawei'den HarmonyOS ile çalışan daha fazla ürün gelmesi muhtemel görünüyor.

