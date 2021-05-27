Huawei Watch 3 geliyor! Resmi paylaşım geldi

Huawei HarmonyOS işletim sistemini genel tüketicilere tanıtmak için artık gün sayıyor. Firma, hatırlayacağınız üzere resmi olarak 2 Haziran'da etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlik için yayınlanan tanıtım videosunda sadece yazılım değil, donanım ürünleriyle de karşılaşabileceğimizin ipucu verilmişti. Nitekim bu ipucu, bugün Huawei Watch 3 ile farklı bir boyuta ulaştı.
Huawei Watch 3 için Weibo'da paylaşım yaptı. Çinli şirket, Watch 3 için 2 Haziran'a tarih verdi. Ayrıca Huawei, Watch 3 için bir posterde paylaştı. Posterde HarmonyOS logosu ve akıllı saatin düğmesine ait olduğunu düşündüğümüz bir parça görülüyor.
Watch 3'ün yalnız gelmeyeceği iddia ediliyor. Son söylentilere göre Watch 3, Watch 3 Pro akıllı saat ile birlikte görücüye çıkacak. Saatlerin etkinliğin doğası gereği, HarmonyOS ile çalışması bekleniyor. İlerleyen dönemlerde Huawei'den HarmonyOS ile çalışan daha fazla ürün gelmesi muhtemel görünüyor.
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