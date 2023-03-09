HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

2012 yılında kurulan Hür Dava Partisi'nin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Hür Dava Partisinin kurucularından biri olan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hayatı ise merak edildi. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli? gibi soruların yanıtları ise araştırılmaya başlandı. İşte hakkında tüm bilgiler...

HÜDA-PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

1966 yılında Batman'da doğan Yapıcıoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Zekeriya Yapıcıoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yapan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR’ın kurucuları arasında yerini aldı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, daha sonra HÜDA PAR’ın 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongresinde tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

Yapıcıoğlu, Genel Başkanlık görevinden 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için istifa etti. Genel Başkan Vekili olarak 4’üncü Olağan Büyük Kongreye kadar görev alan Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

