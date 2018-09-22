ARTVİN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engel biziz." dedi. Feyzioğlu, TBB tarafından kentteki otelde düzenlenen 15. Karadeniz Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, farklı siyasi görüş ve düşünceleri bulunmasına rağmen ortak paydalarının adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu söyledi. Son derece kutuplaşmış, yüzdelere bölünmüş Türkiye'de farklı siyasi dünyalardan baro başkanları ve hukukçular aynı dili konuşuyorsa bundan alınacak önemli dersler bulunduğunu belirten Feyzioğlu, "Demek ki 81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engel biziz. Azıcık bizim gibi düşünmeyen birisi varsa hemen 'hain' diye damgalamak... Oysa herkes bu güzel ülkenin iyiliği için düşünce üretiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu, hiç kimsenin bunu inkar edemeyeceğini dile getiren Feyzioğlu, Türk lirasının aşırı değer kaybettiğini ifade etti. "Bunun bir kısmı dışarıdan müdahale ile ama yapısal bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu da hiç kimse inkar edemez." diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de enflasyonda çok hızlı tırmanma var. Bunu da inkar edemeyiz. O zaman çözüm üretmek zorundayız. Bazıları 'Ekonomi senin meselen mi? Hukuk senin meselen.' diyecek. Hayır. Biz bu ülkede yaşıyoruz ve ekonominin içinde bulunduğu sıkıntının sebebi ne fabrika yapacak arsanın yokluğu ne elektrik kesintisi ne de su yokluğu. Ekonominin içinde bulunduğu sıkıntının bir numaralı sebebi, hukuk güvenliğinin olmamasıdır." Feyzioğlu, Türkiye'de yargıya güvenin yüzde 20'lere düştüğünü, bunun ülkenin yargıyla ilgili en üst kurumlarının başındakilerinin de tespiti olduğunu öne sürdü. "Yüzde 80'i yargınıza güvenmediği bir yerde yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelir mi?" ifadesini kullanan Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: