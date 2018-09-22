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"Hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: - "81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engel biziz"

ARTVİN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engel biziz." dedi.

Feyzioğlu, TBB tarafından kentteki otelde düzenlenen 15. Karadeniz Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, farklı siyasi görüş ve düşünceleri bulunmasına rağmen ortak paydalarının adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu söyledi.

Son derece kutuplaşmış, yüzdelere bölünmüş Türkiye'de farklı siyasi dünyalardan baro başkanları ve hukukçular aynı dili konuşuyorsa bundan alınacak önemli dersler bulunduğunu belirten Feyzioğlu, "Demek ki 81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engel biziz. Azıcık bizim gibi düşünmeyen birisi varsa hemen 'hain' diye damgalamak... Oysa herkes bu güzel ülkenin iyiliği için düşünce üretiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu, hiç kimsenin bunu inkar edemeyeceğini dile getiren Feyzioğlu, Türk lirasının aşırı değer kaybettiğini ifade etti.

"Bunun bir kısmı dışarıdan müdahale ile ama yapısal bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu da hiç kimse inkar edemez." diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de enflasyonda çok hızlı tırmanma var. Bunu da inkar edemeyiz. O zaman çözüm üretmek zorundayız. Bazıları 'Ekonomi senin meselen mi? Hukuk senin meselen.' diyecek. Hayır. Biz bu ülkede yaşıyoruz ve ekonominin içinde bulunduğu sıkıntının sebebi ne fabrika yapacak arsanın yokluğu ne elektrik kesintisi ne de su yokluğu.

Ekonominin içinde bulunduğu sıkıntının bir numaralı sebebi, hukuk güvenliğinin olmamasıdır."

Feyzioğlu, Türkiye'de yargıya güvenin yüzde 20'lere düştüğünü, bunun ülkenin yargıyla ilgili en üst kurumlarının başındakilerinin de tespiti olduğunu öne sürdü.

"Yüzde 80'i yargınıza güvenmediği bir yerde yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelir mi?" ifadesini kullanan Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli yatırımcı parasını Türkiye'de tutar mı? Bu, avukatların meselesidir, hukukçuların meselesidir. Türkiye'de ifade özgürlüğünü sağlamak zorundasınız. Türkiye'de mülkiyet hakkının güvencesini sağlamak zorundasınız. İnsanların haksız yere tutuklanmasının önüne geçmek zorundasınız. (Türkiye'de birileri talimat verir, birileri tutuklanır. Birileri talimat verir, istenen salınır) şeklindeki algıyı kırmak zorundasınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Yargıyı güvenilir kılarak. Yargıyı da mevcut Anayasa'nın sistemiyle güvenilir kılmamız mümkün değildir.

Türkiye, on binlerce namuslu, fedakar, çalışkan, işini cesaretle yapan avukatın, savcının, hakimin omuzları üstünde duruyor. Bir yerde kişi güvenliği, hukuk güvenliği kişilerin cesaretine emanet edilmişse orada güvenlik yoktur. Bizim sisteme güvenmemiz lazım. Bu sistemi mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Bir referandum geçirdik ama demek ki bu referandumda yanlış yapıldı. Eğer yanlışlık varsa sonuçtan dönmek her zaman mümkündür. Hep birlikte gelin, bunu konuşalım. Doğrusu neyse hep birlikte bunu yapalım."

Yeni Ekonomi Programı'nı eleştiren Feyzioğlu, "Önemli olan 'Yargıyı güvenilir kılacağız.' cümlesini sarf edebilmek ve inandırabilmek." dedi.

HSK'nin yapısına ilişkin de eleştirilerde bulunan Feyzioğlu, "Kürsüde siyaset yapan hakim istemiyoruz ama siyasetin güdümüne giren hakim de istemiyoruz. Bunu sağladığımız gün Türkiye'ye yatırım akar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hukuk Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği

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