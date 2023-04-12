Hukukçular arasında İmamoğlu ve Yavaş polemiği! 'Rüzgarsız havada dönen fırıldağın...' Ersan Şen'in sözlerine Rezan Epözdemir'den yanıt

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Seçimlere kısa bir süre kala, siyaset gündemi de her yeni gün yeni tartışmalara gebe. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sürecindeki çalışmalarına ilişkin hukukçu Ersan Şen'den çarpıcı açıklamalar gelmiş ve o sözler sosyal medyada gündem yaratmıştı. Son olarak Şen'in o sözlerinin ardından hukukçu Rezan Epözdemir'den de belediye başkanlarına dair bir paylaşım geldi. Epözdemir'in 'fırıldak' çıkışı ise çok konuşulacak türdendi. İşte detaylar...

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ SAHADA NASIL PROPAGANDA YAPIYOR?"

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen TV100 ekranlarında katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili "Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye bir sıfat var mı var. Seçimle mi geliyor gelmiyor. Şu anda Sayın İmamoğlu ve Yavaş sahada nasıl propaganda yapıyor? Nasıl yapıyor? İzin mi almışlar, ne yapmışlar? Baktın mı bunlar bağımsız... Bunlar biliyorsunuz kamu görevlisi. Siyasetçi değil. İstifa etmeliler. Bilmiyorum nasıl bir şey, yöntem... Yani neresinden bakarsan bak" ifadelerini kullanmıştı. Şen'in tartışma yaratan bu açıklamalarının ardından hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BU KONUDA KANUNDA HERHANGİ BİR TAHDİT YOKTUR"

Twitter'dan açıklama yapan Epözdemir ilk olarak konuya ilişkin "Bu konuda çok sorular geliyor. Daha önce de ifade ettiğim üzere, Büyükşehir belediye başkanları, görevleri boyunca siyasi partilerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkan ve yöneticisi olamaz. Bunun dışında mensubu oldukları siyasi partinin her türlü etkinliğine ve propaganda sürecine dahil olabilirler. Bu konuda kanunda herhangi bir tahdit yoktur. Bununla ilgili herhangi bir kamu tüzel kişiliğinden veya kurumdan izin almalarına da hukuken gerek yoktur. Aksi beyanlar itibarı kabil olmayıp, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir." paylaşımını yaptı.

"RÜZGARSIZ HAVADA DÖNEN FIRILDAĞIN MUTLAKA BİR ÜFLEYENİ VARDIR"

Sonrasında bu gönderisini alıntılayan Epözdemir, çok konuşulacak bir çıkış daha yaptı ve "Bir başka anlatımla rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır..." dedi.