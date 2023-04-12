Kılıçdaroğlu, 'Bakan olacaklar' diierek duyurmuştu! Fatih Portakal'dan çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çanakkale mitinginde halka seslenen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçildiği tadirde kabinede görev vermeyi düşündüğü iki ismi ilk kez açıkladı. Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alan Kılıçdaroğlu "Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM İÇİN HANGİ BAKANLIKLAR DÜŞÜNÜLÜYOR?

CHP liderinin bu sözleri sonrası herkes Akın ve Erkek'in Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde kabinede nasıl yer alacaklarını merak ederken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen Bakanlıkları açıkladı.

MUHARREM ERKEK İÇİN ADALET BAKANLIĞI İDDİASI

Portakal; Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.

Portakal'ın açıklaması şöyle;

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa Bakan olacak iki isim açığa çıkt. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın Bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı.

Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor. "



