HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hünnabın faydaları nelerdir? Hünnap neye iyi gelir, şeker hastalığına iyi gelir mi?

Hünnabın faydaları nelerdir? Hünnap neye iyi gelir, şeker hastalığına iyi gelir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.02.2024 18:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada yetişen birçok farklı ağaç türü vardır. Hünnap da bu ağaç türlerinden biri olan, ziziphus jjuba ismiyle bilinen bir ağacın meyvesidir. Cehrigiller familyasına mensup olan hünnap meyvesinin yetiştiği ağaç oldukça dikenli bir yapıya sahiptir. Kırmızı hurma ya da Çin hurması adlarıyla da anılan bu meyvenin sağlık yönünden çok sayıda yararı vardır. Peki, hünnabın faydaları nelerdir, neye iyi gelir ve şeker hastalığına iyi gelir mi?

Hünnabın faydaları nelerdir? Hünnap neye iyi gelir, şeker hastalığına iyi gelir mi?

İçindekiler

  • Hünnabın faydaları nelerdir?
  • Hünnap neye iyi gelir?
  • Hünnap meyvesi şeker hastalığına iyi gelir mi?
  • Hünnap günde ne kadar tüketilmeli?

Hünnap faydaları bakımından oldukça zengin bir meyve çeşididir. Hünnap ağacı olarak bilinen bir ağacın meyvesi olarak karşımıza çıkan hünnap, vitamin yönünden de önemli bir besin kaynağıdır. Ağaçta yetişirken rengi yeşil olan bu meyve, olgunlaşmaya başladığında mor renge dönüşmektedir. Çin bölgesinden dünya geneline yayılan hünnabın meyvesi kadar yaprağı, çekirdeği ve çiçeği de çok sık kullanılmaktadır.

Hünnabın faydaları nelerdir?

Hünnap meyvesi hem mineral hem de vitamin bakımından çok zengin bir meyve türüdür. İçerisinde bol miktarda C vitamini barındıran bu meyve aynı zamanda B1 vitamini, B2 vitamini ve A vitamini de içermektedir. Antioksidan bileşenlere de sahip olan bu meyve içerisinde magnezyum, demir, kalsiyum, sodyum, potasyum gibi mineraller de barındırmaktadır. Bu meyve tek başına atıştırmalık olarak yenebileceği gibi kurutulmuş formu çay olarak da içilebilmektedir. Ayrıca bu meyvenin pekmez formu da bulunmaktadır. Hünnabın faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

  • C vitamini yönünden zengin olduğu için zayıflayan bağışıklık sisteminin yeniden güçlenmesini sağlar.
  • Bünyesinde bulunan antioksidanlardan kaynaklı kansere karşı koruyucu özelliği olduğu söylenir.
  • Meyvenin içerisinde yer alan alkaloidler ile saponinler vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasında etkilidir.
  • Endişe, stres ve kaygı gibi sorunların giderilmesinde önemli bir role sahiptir.
  • Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma özelliği bulunan bu meyve, öksürük gibi problemleri gidermede de etkilidir.
  • İçeriğindeki potasyum mineralinden kaynaklı kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
  • Uyku ile ilgili problemleri giderme, zihinsel yorgunluğu alma gibi yararlar, hünnap çayı faydaları arasındadır.
  • Kabızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunların giderilmesinde etkilidir.
  • Dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.
  • Kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur ve kolesterol seviyelerini düzenler.
  • Diyabet, ülser, sarılık gibi rahatsızlıkların tedavisinde tedaviye destek niyetiyle kullanılabilir.
  • Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
  • Cilt üzerinde meydana gelen enfeksiyonları geçirmede etkin bir rolü vardır.
  • Cinsel gücü artırıcı etkisi de hünnap cinsel faydaları arasında yer alır.
  • Tokluk hissi vermesinden kaynaklı kilo verme sürecinde yardımcı bir destektir.

Hünnap neye iyi gelir?

Hünnap meyvesiyle alakalı birçok önemli çalışma yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu meyvenin insan sağlığı yönünden büyük faydaları olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda pek çok kişi tarafından hünnap meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir konusu gündeme gelebilir. İmmun sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu söylenen bu meyvenin aynı zamanda antikanser özelliğe sahip olduğu da iddia edilir.

İçerisinde bol oranda C vitamini ve potasyum minerali barındıran hünnap, kan akışını rahatlatma etkisine sahip olduğundan kan basıncını düzenlemede çok etkilidir. Merkezi sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri olan bu meyve, özellikle uykusuzluk sorununun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra içerisinde bulunan kalsiyum, demir gibi minerallerden kaynaklı kemik sağlığını da korumaktadır. Özellikle kemik erimesi olarak bilinen hastalığa karşı önemli bir koruyucu etkisi vardır.

Hünnap meyvesi şeker hastalığına iyi gelir mi?

Hünnap meyvesi şeker hastalığı üzerinde birçok önemli etkileri bulunmaktadır. Bu meyve içerisinde çok sayıda farklı bileşen mevcuttur. Bu bileşenlerden biri de saponin adıyla bilinen ve kan glikoz seviyesinin azalmasına yardımcı olan bir maddedir. Şeker yani diyabet rahatsızlığında meydana gelen yaraların tedavisinde bu meyveden yararlanabilmek mümkündür.

Ancak şeker hastalığı olan bireylerin bu meyveyi tüketmeden önce uzman bir hekim görüşü alması son derece önemlidir. Bu meyvenin gereğinden fazla tüketilmesi istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Öte yandan cilt sağlığı üzerinde de pek çok yararı olan bir meyve türüdür. Egzama, sedef gibi cilt rahatsızlıkları üzerindeki olumlu etkileri, hünnap özü faydaları arasında bulunur.

Hünnap günde ne kadar tüketilmeli?

Hünnap meyvesi isteğe göre kuru, isteğe göre çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kuru formdaki hâli ise yaygın olarak çay yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca birçok uzman bu meyvenin sağladığı yararlardan tam olarak faydalanılabilmek için aç karnına tüketilmesini tavsiye eder. Hünnap, meyve formunda tüketilecekse en fazla 3 tane yenmelidir. Belirtilen orandan daha fazla yenmesi bazı reaksiyonların görülmesine sebep olabilir. Mide ağrısı, mide bulantısı, hazımsızlık gibi problemlerin yanı sıra cilt üzerinde kaşıntı gibi durumlarda yan etki olarak görülebilir.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten nokta operasyon! Murat Ateş etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Yargıtay’dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı!Yargıtay’dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı!
İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılarİçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
hünnap hünnap faydaları hünnapın faydaları
En Çok Okunan Haberler
500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

95 kilometre uzunluğunda: Alüvyon zeminin hemen altında...

95 kilometre uzunluğunda: Alüvyon zeminin hemen altında...

CHP'nin gözbebeği İzmir'de Özel'in canını sıkacak anket! "Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı"

CHP'nin gözbebeği İzmir'de Özel'in canını sıkacak anket! "Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı"

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar

İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.