Hünnabın faydaları nelerdir? Hünnap neye iyi gelir, şeker hastalığına iyi gelir mi?

Hünnap faydaları bakımından oldukça zengin bir meyve çeşididir. Hünnap ağacı olarak bilinen bir ağacın meyvesi olarak karşımıza çıkan hünnap, vitamin yönünden de önemli bir besin kaynağıdır. Ağaçta yetişirken rengi yeşil olan bu meyve, olgunlaşmaya başladığında mor renge dönüşmektedir. Çin bölgesinden dünya geneline yayılan hünnabın meyvesi kadar yaprağı, çekirdeği ve çiçeği de çok sık kullanılmaktadır.

Hünnabın faydaları nelerdir?

Hünnap meyvesi hem mineral hem de vitamin bakımından çok zengin bir meyve türüdür. İçerisinde bol miktarda C vitamini barındıran bu meyve aynı zamanda B1 vitamini, B2 vitamini ve A vitamini de içermektedir. Antioksidan bileşenlere de sahip olan bu meyve içerisinde magnezyum, demir, kalsiyum, sodyum, potasyum gibi mineraller de barındırmaktadır. Bu meyve tek başına atıştırmalık olarak yenebileceği gibi kurutulmuş formu çay olarak da içilebilmektedir. Ayrıca bu meyvenin pekmez formu da bulunmaktadır. Hünnabın faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

C vitamini yönünden zengin olduğu için zayıflayan bağışıklık sisteminin yeniden güçlenmesini sağlar.

Bünyesinde bulunan antioksidanlardan kaynaklı kansere karşı koruyucu özelliği olduğu söylenir.

Meyvenin içerisinde yer alan alkaloidler ile saponinler vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasında etkilidir.

Endişe, stres ve kaygı gibi sorunların giderilmesinde önemli bir role sahiptir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma özelliği bulunan bu meyve, öksürük gibi problemleri gidermede de etkilidir.

İçeriğindeki potasyum mineralinden kaynaklı kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Uyku ile ilgili problemleri giderme, zihinsel yorgunluğu alma gibi yararlar, hünnap çayı faydaları arasındadır.

Kabızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunların giderilmesinde etkilidir.

Dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur ve kolesterol seviyelerini düzenler.

Diyabet, ülser, sarılık gibi rahatsızlıkların tedavisinde tedaviye destek niyetiyle kullanılabilir.

Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Cilt üzerinde meydana gelen enfeksiyonları geçirmede etkin bir rolü vardır.

Cinsel gücü artırıcı etkisi de hünnap cinsel faydaları arasında yer alır.

Tokluk hissi vermesinden kaynaklı kilo verme sürecinde yardımcı bir destektir.

Hünnap neye iyi gelir?

Hünnap meyvesiyle alakalı birçok önemli çalışma yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bu meyvenin insan sağlığı yönünden büyük faydaları olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda pek çok kişi tarafından hünnap meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir konusu gündeme gelebilir. İmmun sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu söylenen bu meyvenin aynı zamanda antikanser özelliğe sahip olduğu da iddia edilir.

İçerisinde bol oranda C vitamini ve potasyum minerali barındıran hünnap, kan akışını rahatlatma etkisine sahip olduğundan kan basıncını düzenlemede çok etkilidir. Merkezi sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri olan bu meyve, özellikle uykusuzluk sorununun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra içerisinde bulunan kalsiyum, demir gibi minerallerden kaynaklı kemik sağlığını da korumaktadır. Özellikle kemik erimesi olarak bilinen hastalığa karşı önemli bir koruyucu etkisi vardır.

Hünnap meyvesi şeker hastalığına iyi gelir mi?

Hünnap meyvesi şeker hastalığı üzerinde birçok önemli etkileri bulunmaktadır. Bu meyve içerisinde çok sayıda farklı bileşen mevcuttur. Bu bileşenlerden biri de saponin adıyla bilinen ve kan glikoz seviyesinin azalmasına yardımcı olan bir maddedir. Şeker yani diyabet rahatsızlığında meydana gelen yaraların tedavisinde bu meyveden yararlanabilmek mümkündür.

Ancak şeker hastalığı olan bireylerin bu meyveyi tüketmeden önce uzman bir hekim görüşü alması son derece önemlidir. Bu meyvenin gereğinden fazla tüketilmesi istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Öte yandan cilt sağlığı üzerinde de pek çok yararı olan bir meyve türüdür. Egzama, sedef gibi cilt rahatsızlıkları üzerindeki olumlu etkileri, hünnap özü faydaları arasında bulunur.

Hünnap günde ne kadar tüketilmeli?

Hünnap meyvesi isteğe göre kuru, isteğe göre çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kuru formdaki hâli ise yaygın olarak çay yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca birçok uzman bu meyvenin sağladığı yararlardan tam olarak faydalanılabilmek için aç karnına tüketilmesini tavsiye eder. Hünnap, meyve formunda tüketilecekse en fazla 3 tane yenmelidir. Belirtilen orandan daha fazla yenmesi bazı reaksiyonların görülmesine sebep olabilir. Mide ağrısı, mide bulantısı, hazımsızlık gibi problemlerin yanı sıra cilt üzerinde kaşıntı gibi durumlarda yan etki olarak görülebilir.





