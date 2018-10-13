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Hurdadan ocak üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da zirai alet tamircisi Ramazan Erduran (47), mutfak tüplerinin boşlarını, kaynak makinesi aracılığıyla yemek pişirmede kullanılan ocağa dönüştürüyor.

Hurdadan ocak üretiyor

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da zirai alet tamircisi Ramazan Erduran (47), mutfak tüplerinin boşlarını, kaynak makinesi aracılığıyla yemek pişirmede kullanılan ocağa dönüştürüyor. Erduran'un 75 liraya sattığı ocaklar, sacdan yapılanlardan kaliteli olduğu için özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar tarafından satın alınıyor.
Kapcami Mahallesi'nde 33 yıldır ziraat aletleri tamiri ve satışı yapan Ramazan Erduran, eski mutfak tüplerini hurdacıdan satın alıp, uğraşlarla yemek yapımında kullanılan ocağa dönüştürüyor. Erduran'ın hobi olarak başladığı tüpten ocak yapımı, özellikle kırsal bölgelerde dev kazanlarda yemek yapanların ilgisini gördü. Boş tüpleri geri dönüştürdüğünü anlatan Erduran, ocakları 75 liradan sattığını belirtti ve şunları söyledi:
"Hurdacı boş tüpleri ezip götürüyordu. Benim de aklıma o anda böyle birşey geldi. Tehlikeli olduğu için vanayı açıp içerisindeki gazın tamamen boşalmasını bekliyorum. Sonra bir delik deliyorum. Köylü vatandaş, şehirli vatandaş, mesala bağevi olan götürüyor evinde mangal yapıyor veya saç kavurma yapıyor, kazan kuruyor yemek yapıyor. Sütü olan vatandaşlarımız kazanı koyuyor. Öbür tenekeler çürüyordu, bir sene gitmiyordu. Bu dayanıklı olduğu için daha çok ilgi görüyor. Böyle bir ocak yaptım çok da güzel oldu."

FOTOĞRAFLI

Hurdadan ocak üretiyorHurdadan ocak üretiyorHurdadan ocak üretiyorHurdadan ocak üretiyor

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