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Hürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Hakan KAYA - Murat DELİKLİTAŞ - Güven USTA - İstanbul DHA -İNGİLTERE'nin Hürmüz Körfezi'ne yönlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Hürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Hakan KAYA - Murat DELİKLİTAŞ - Güven USTA - İstanbul DHA -İNGİLTERE'nin Hürmüz Körfezi'ne yönlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
İngiltere'nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği belirtiliyordu. İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde bulunan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere görevlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer, saat 16.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Duncan destroyeri Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

(FOTOĞRAF)

Hürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçtiHürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçtiHürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçtiHürmüz Körfezi'nde görevlendirildiği belirtilen İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti

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