Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmalar hakkında ne biliniyor?

İşten çıkarmalar Perşembe günü de sürdü. Bazı gazeteciler durumu yine bilgisayar hesaplarının ve e-postalarının kapatıldığını görünce fark etti.

Bazı gazeteciler ise işten atıldıklarından, kurumsal mail hesaplarının kapatılması sonucu haberdar oldu.

Bu gazetecilerden bir bölümü, evlerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapıldığını mesai için gazetede bulundukları sırada öğrendi.

Bazı gazeteciler hem işten çıkarmalara hem de süreçte uygulanan eve tebligat gibi yöntemlere tepki gösteriyor.

Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarma sürecinin Perşembe günü de devam ettiği belirtiliyor.

Ancak daha sonra iş akdi feshedilenler, bu kez İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne çağrıldı ve kendilerine yüz yüze bildirim yapıldı.

Halihazırda gazetede çalışanların tedirginlik içinde olduğu, bir taraftan yeni sayının hazırlıklarını yaparken, diğer taraftan da İnsan Kaynakları'ndan gelecek olası telefonun kaygısını yaşadıkları aktarılıyor.

Süreçle ilgili yeterli bilgi alamadıklarını belirten gazeteciler, banka hesaplarında Cuma günü maaş yatıp yatmayacağını kontrol ederek işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını anlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

İşten çıkarılanlar kimler?

İşten çıkarılanların önemli bir bölümü muhabir ve editör. Şu ana kadar tebligat ya da yüz yüze bildirim yoluyla işten çıkarıldığı öğrenilen isimler arasında şu kişiler var:

İpek Özbey, Çınar Oskay, Banu Tuna, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, İbrahim Yurtbay, Kenan Başaran, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Mesude Erşan, Aydil Durgun, Aslı Barış, Mustafa Doğan, Arda Akın, Emre Özpeynirci, Ece Emre, Levend Korkut, Nigar Akan, Ahmet Can Şit, Şebnem Turhan, Ceyhun Kuburlu, Doğaner Gönen, Cenk Öz, Deniz Dallı, Mesude Erşan ve Cansu Topçu.