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Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği'nden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı

KOCAELİ (AA) - CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Hürriyet, iki kez seçildiği TBMM Katip Üyeliği görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

Anayasanın 94. maddesine göre, TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin herhangi bir yere adaylığıyla ilgili engel bulunmadığını aktaran Hürriyet, "Ancak TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin hiçbir şekilde partileri de dahil olmak üzere bir siyasi toplantıya katılması, bu adaylığı görevinden istifa etmediği sürece ne yazık ki tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş oluyor, bu hükme uymadığı takdirde. Bu bahsettiğimiz tarafsızlık maddesi ve istifa zorunluluğuyla ilgili madde, sadece başkan ve başkanvekillerini kapsıyor." diye konuştu.

Tarafsızlık ilkesiyle ilgili maddenin katip üyeler ve idari amirleri kapsamadığını belirten Hürriyet, normalde kendisinin adaylığı ilan edildikten sonra bu maddeye dayalı olarak istifa etme zorunluluğu bulunmadığını söyledi.

Adaylığı açıklandığı andan itibaren şahsi aracını kullanarak seçim çalışmaları yaptığını dile getiren Hürriyet, "Vatandaşımızın aklında ufacık bir şüphe kalmaması açısından, önümüzdeki günlerde de resmi olarak ayın 19'unda aday isimleri YSK'ye verilecek. Dolayısıyla ondan önce bu istifayı zorunlu gördüğümüz için TBMM Başkanlık Divanı Divan Katip Üyeliği'nden istifa ettiğimi buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum." dedi.

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