HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın, FETÖ'den yargılanıyordu! Beraat ettiler

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın, FETÖ'den yargılanıyordu! Beraat ettiler

22.11.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ mülkiye yapılanmasına ilişkin yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti.

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın, FETÖ'den yargılanıyordu! Beraat ettiler

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında sanık olarak bulunduğu davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kalkan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan neticeten 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ mülkiye yapılanması kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı. Mahkeme Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapsine karar vermişti. Yargıtay Ceza Dairesi’nin 2021 yılında kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu!Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu!
Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildiTürkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi
Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...
Anahtar Kelimeler:
fetö hüseyin avni mutlu hüseyin çapkın

En Çok Okunan Haberler

Denizi olmayan kente sahil geliyor! 2023'te açılacak

Denizi olmayan kente sahil geliyor! 2023'te açılacak

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...

100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...

Bahar Candan yine durmadı! İç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde poz verdi

Bahar Candan yine durmadı! İç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde poz verdi

Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler

Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler

Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'

Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.