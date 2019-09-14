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Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2019 03:35 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde 22’ncisi yapılan Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Hüseyin Kağıt ve Kolpa vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.Yenice Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali turizm panelinin ardından açılışı yapılan resim sergisinin ardından başladı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde 22’ncisi yapılan Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Hüseyin Kağıt ve Kolpa vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Yenice Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali turizm panelinin ardından açılışı yapılan resim sergisinin ardından başladı. Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı eşliğinde Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşünün ardından ünlü müzisyen Hüseyin Kağıt ile Müzik Grubu Kolpa sahne aldı. Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelilere unutulmaz bir akşam yaşatırken, meydanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlarla birlikte şarkılarını söyleyen iki sanatçı performansları ile mest etti.
Festival’in açılış konuşmasını yapan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, festivale katılan vatandaşlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Çaylı, 31 Martta vatandaşların son sözlerini söylediğini ifade ederek, “Bende arkadaşlarımla sizin emrinizdeyim, hizmetinizdeyim. Bundan böyle her şey daha güzel olacak, Yenice daha güzel olacak. Hepinizle olmaktan mutluluk duyuyorum. Nice böyle güzel günlerde neşeli günlerde buluşmayı Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.
Festivale Başkan Çaylı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Barboros Baran,İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu

Hüseyin Kağıt ve Kolpa Yenicelileri coşturdu
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