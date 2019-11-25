Husilerden Veliaht Prens Bin Selman'ı öven BM temsilcisine tepki

ADEN (AA) - Husiler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı öven ifadeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e tepki gösterdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya gelen Griffiths'in ziyareti gergin bir ortamda gerçekleşti.

Griffiths'in 22 Kasım'da BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen hakkında verdiği brifingde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan övgüyle bahsetmesi, Husilerin tepkisini çekti.

Griffiths'in konseydeki konuşmasında, bin Selman'ın "Yemen'de barışa yönelik çabalarını takdir etmesi" ziyarette gerginliğe neden oldu.

Husiler, BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller'in de konseyde Husilerin insani yardımları yağmaladığını ve insani yardım projelerinin yarısını engellediği yönündeki ifadelerine karşı rahatsızlıklarını ifade etti.

Buna karşılık, Genel Halk Kongresi Partisi Başkanı Sadık Emin Ebu Ras'ın Griffiths ile yapılan toplantıya Husiler tarafından alınmadığı belirtildi.