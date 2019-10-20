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Husumetlisine ateş etti, eşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 18:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da av tüfeği ile ateş açan bir kişi, husumetlisinin eşinin ölümüne neden oldu.Edinilen bilgilere göre olay, Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da av tüfeği ile ateş açan bir kişi, husumetlisinin eşinin ölümüne neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Aydoğdu Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, G.K., eşi Dilber K. ile birlikte motosikletle sokak üzerinde ilerledikleri sırada G.K.’nin daha önceden husumetli olduğu E.Ü. adlı kişinin saldırısına uğradı. Motosikletteki çifte av tüfeği ile ateş eden şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Dilber K. ve eşi G.K. Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından ağır yaralanan Dilber K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerini geniş güvenlik çemberine alan polis ekipleri, kaçan E.Ü. adlı şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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