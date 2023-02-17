Hüzne boğan kare! Sosyal medya bu gönüllüyü konuşuyor... Tek bacağıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı yıkıma neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bini aşarken binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken enkaz altındaki canları kurtarmak için zamanla yarış yapılmıştı. Sosyal medyada afet bölgesinde tek bacağıyla arama-kurtarma çalışmalarına katılan bir gönüllünün fotoğrafı gündem oldu.

HÜZNE BOĞDU

Tek bacağıyla arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve afet bölgelerinde canla başla mücadele eden bir gönüllüye ait fotoğraf sosyal medyada duygusal anlar yaşattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ismi açıklanmayan gönüllüyü tebrik ederken “Senin yüreğin yeter” yorumunda birleşti.