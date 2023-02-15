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  4. İngiliz radyocu DJ Ant Payne Türkiye’deki depremle dalga geçmişti! Tepkilerin ardından özür diledi

İngiliz radyocu DJ Ant Payne Türkiye’deki depremle dalga geçmişti! Tepkilerin ardından özür diledi

15.02.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayın yapan Capital FM radyosunun sunucusu DJ Ant Payne, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından canlı yayında yaptığı gafla tepkilerin odağına yerleşmişti. Ünlü radyocu yıkıcı depremlerin ardından dinleyicilerine Türkiye’ye ucuz uçuşlar için rezervasyon yaptırmalarını söylemişti. Depremle dalga geçen radyocu tepkilerin ardından Twitter hesabından özür diledi.

İngiliz radyocu DJ Ant Payne Türkiye’deki depremle dalga geçmişti! Tepkilerin ardından özür diledi

İngiltere’de yayın yapan Capital FM radyosunun sunucusu DJ Ant Payne, Türkiye’deki depremlerin ardından yaptığı canlı yayında Türkiye’deki ucuz estetik ve diş tedavisi imkanlarına dikkat çekerek depremin uçak bileti fırsatlarını düşürdüğünü söylemişti. Payne programda, “Sanırım önümüzdeki birkaç yıl Türkiye'ye ucuza uçmak için araştırma yapmanın şimdi en iyi zamanı. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz. Döndüğünüzde 19 yaşında gibi görünebilir ve seneye Love Island'a katılabilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Payne’nin şaka yaptığını söylemesine rağmen yayının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

PROGRAMIN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

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Sosyal medyada birçok kullanıcı Payne’in şakasının ardından programın kaldırılmasını istedi. Birçok kullanıcı Capital FM’in sosyal medya hesabını etiketleyerek, “Türkiye depreminde ölen insanla ve çocuklar pahasına Ant Payne'in şaka yapmasına cidden izin verecek misin?" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı "Bunu nasıl söylediğini anlamıyorum" yorumunu yaparken bir diğeri "Programın bu aşağılık yorumdan sonra kaldırılması gerekiyor. Ne kadar utanç verici" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

özür

Capital FM Payne’in gafına yönelik herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmezken ünlü radyo programcısı Twitter’dan yaptığı paylaşımda özür diledi. Payne sosyal medya paylaşımında, “Merhaba arkadaşlar, dün gece programda yaptığım yoruma değinmek istiyorum. Duyarsızdı ve zamanlaması kötüydü. Gösterilerimden kimseyi gücendirmek istemem. İçten ve yürekten özür dilerim.” ifadelerini kullandı.

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