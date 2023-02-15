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Kırgız arama-kurtarma görevlisi deprem bölgesinden Orhan Veli şiiriyle seslendi! “Ağlasam sesimi duyar mısınız?”

15.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede felakete neden oldu. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Binlerce binanın yerle bir olduğu afet bölgesinde dünyadan yardım yağdı. Enkaz altında kalan canları kurtarmak için gelen Kırgız arama kurtarma ekibinden Yüzbaşı Mirza deprem bölgesinden Orhan Veli şiiriyle tüm dünyaya seslendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’de hayatı durdurdu. Tüm Türkiye tek yürek oldu ve kalpler depremlerden etkilenen 10 il için atmaya başladı. Deprem bölgelerine dünyadan ve Türkiye’nin diğer illerinden tıbbi, gıda, insani yardımlarla birlikte arama-kurtarma ekipleri geldi. Dünyanın seferber olduğu deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları yapan Kırgız ekibinden Yüzbaşı Mirza dünyaya Orhan Veli’nin ‘Anlatmıyorum’ şiiriyle seslendi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

“DUYUYORUM ANLATAMIYORUM”

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Kırgız Yüzbaşı Mirza deprem bölgesinde bir enkazın başından Orhan Veli’nin şiirini okuduğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Mirza, Orhan Veli Kanık’ın ‘Anlatamıyorum’ şiiri okuyarak duygulandırdı.

ANLATAMIYORUM ŞİİRİ

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

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