HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Yörüklerin zorlu ramazan mesaisi

Hava şartlarının bu yıl soğuk geçmesi nedeniyle göç tarihini bir süre erteleyen Deveci ailesi, yaz aylarını Kayseri'nin serin yaylalarında geçirmek için göç hazırlıklarına da başladı.

Günün neredeyse tamamını koyunlarıyla ilgilenerek geçiren Deveci ailesinin ramazanı, odun ateşinde pişen yemekle açılan iftar ve hep birlikte yapılan sahurla geçiyor.

Zorlu yaşam şartlarına rağmen oruç ibadetlerini de yerine getiren Yörükler, ramazanı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyor.

Evli ve 5 çocuk babası olan 43 yaşındaki Ahmet Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından miras kalan konargöçer kültürünü yaşattıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Ramazan ayını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Deveci, şöyle konuştu:

"Hava şartları bizi zorluyor ama ne kadar zor olursa olsun orucumuzu tutmaya gayret ediyoruz. Oruçlu olmamıza rağmen akşama kadar güneşin altında rızkımız için çalışıyoruz. Akşamın olmasını dört gözle bekliyoruz. Ezan okununca da komşularımızla birlikte orucumuzu açıyoruz. Biraz zor ama mecburuz bu iş gelir kaynağımız. Zor olsa da yapacak bir şeyimiz yok. Hem hayvanlarımızla uğraşıyoruz hem ibadetimizi yapıyor, orucumuzu tutuyoruz. Bu yüzden mutluyuz."

Deveci, bir süre sonra Kayseri'nin yaylalarına göç edeceklerini aktararak, bunun için hazırlıklara da başladıklarını sözlerine ekledi.

Yörüklerden altı çocuk annesi Fatma Deveci de çadırda yaşamın zor ve meşakkatli olduğunu söyledi.

Hem çobanlık hem de diğer günlük işleri yaptıklarını ifade eden Deveci, günlük koşuşturmalarını şöyle anlattı: