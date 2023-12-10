Huzur ve yaşlı bakım evinde cinsel saldırı! Genç stajyeri depoya kilitleyip dehşeti yaşattı

Kartal'da bulunan bir özel yaşlı bakım evinde yaşanan cinsel saldırı dehşete düşürdü. Huzurevinde sağlık stajyeri olarak görev yapan genç kız, yardım için gittiği bakım evinde hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. Yaşadıklarından sonra psikolojisi bozulan genç kız, durumu yargıya taşıdı.

EVİNDEN ALARAK HUZUREVİNE GÖTÜRDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan hbare göre; sağlık stajyeri M.G.(21), Kartal'da bulunan özel bir huzur ve yaşlı bakım evinde işe başladı. Stajını tamamlamasının ardından genç kız, kısa süre çalıştığı huzurevinden ayrılma kararı aldı. Ancak bakım evinin işletmecisi olan Y.S.(24), iddiaya göre geçtiğimiz 30 Temmuz akşamı günün akşamı M.G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu ve yardım etmesi için evine gelerek kendisini almayı teklif etti. Genç kızın yardım etmeyi kabul etmesi üzerine işletmeci Y.S., M.G.'yi gece 00.30 sularından evinden alarak huzurevine götürdü.

İŞLETMECİDEN STAJYERİNE CİNSEL SALDIRI

İşyerini temizlemek amacıyla genç kız, Y.S.'den eldiven istedi. Ancak işletmeci adam, eldiven getirmek amacıyla indiği depo katına M.G.'yi çağırdı. İddiaya göre genç kız, başına geleceklerden habersiz depo katına inince dehşet verici dakikalar başladı. M.G., yanına gelir gelmez deponun kapısını kilitleyen Y.S., iddiaya göre genç kızın saçlarından tutarak üzerine saldırdı.

DEPODA DEHŞETİ YAŞATTI

İddiaya göre işletmeci Y.S., işyerinin deposunda stajyerine cinsel saldırıda bulundu. Önce genç kızın kıyafetlerini yırtmaya çalışan adam, ardından cinsel organıyla M.G.'ye saldırıda bulundu. Olanlar karşısında şoka giren genç kız, yaşadığı korkunç olayı huzurevindeki diğer çalışanlara belli etmemek için sustu.

PİŞKİN SAVUNMA: O BENİ ÖPMEK İSTEDİ

Yaşadığı korku dolu anları düşündükçe psikolojisi bozulan M.G., olayı savcılığa taşıdı. Genç kızın şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Y.S.'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli adam, suçlamaları reddederek M.G.'nin kendisini öpmek istediğini, kendisinin hiçbir şekilde karşı tarafı zorlamadığını ileri sürdü.

SAVCILIKTAN "HİZMETTEN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMA" TESPİTİ

Savcılık, yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin hizmet ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını ve müştekiyle cinsel birliktelik yaşamak amacıyla hareket ettiğini vurguladı.

Şüpheli işletmeci Y.S.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 6 aya kadar ve "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 18 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.







