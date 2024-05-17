Hyaluronik asit nedir, faydaları nelerdir? Hyaluronik asit serum ne işe yarar?

Cildin en önemli ihtiyaçlarının başında nem ve su gelir. Bazı ciltler çeşitli nedenlere bağlı olarak yağlı, kuru ya da daha farklı özelliklerde olabilir. Tüm bu durumları dengeleyebilmek ve daha sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için çeşitli ürünler ve uygulamalar mevcuttur. Kullanımları ise bilinçli ve doktor onayı ile olmalıdır.

Hyaluronik asit nedir?

Hyaluronik asit cildin su kaybetmesini engelleyebilmek için kullanılır. Kelime anlamı olarak kökeni cam kelimesine dayanır. Bağlayıcı özelliği bulunan bir polisakkarittir. Bedende yer alan birçok dokuda yer alır. 2 türü vardır.

Gözdeki sıvıda kas ve eklemlerde, ciltte yer alabilir. Temel görevi vücutta su tutmaktır. Kozmetolojide ve dermotorojide çok sık kullanılır. Cilt hastalıklarının tedavilerinde ya da tedavileri destekleyici olarak da kullanılabilir.

Hyaluronik asit serum ne işe yarar?

Hyaluronik asit kullanımlarından biri de serum formudur. Dermatologlar ya da bu alanda uzman doktorlar kişilerde cilt problemleri tespit edildiğinde ve nem ihtiyacı gördüğünde hyaluronik asit bazlı serum önerebilirler. Ayrıca göz kuruluğu şikayetindeki kişiler de hyaluronik asit tedavisine başlatılabilir.

Hyaluronik asit serum kozmetikte yaşlılık belirtilerini giderebilmek amacı ile ve cilt bakım ürünlerinin içeriğinde kullanılır. Mimik çizgilerini gidermeye, cildi nemlendirmeye, deride düzgünleşme sağlamaya yaradığına inanılır.

Deride en çok ihtiyaç duyulan nemin oluşmasını ve artmasını sağladığı söylenen hyaluronik asit serum yaş ilerledikçe ortaya çıkan kırışıklıklar, ciltte kuruluk gibi problemler ile savaşmak için tercih edilir.

Hyaluronik asit faydaları nelerdir?

Hyaluronik asit faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Ciltte nem dengesini sağlar.

Cildi nemli, dolgun ve genç gösterir.

Ciltte elastikiyeti artırır.

Kırışıklıkları azaltır.

Kaslarda ve eklemlerde sıvı tutulmasına yardımcı olur ve kayganlık sağlar.

Sağlıklı hareketi sağlar.

Gözlerde kuruluğu engeller ve giderir.

Göz sağlığını korur.

Bu bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Cilt problemleri yaşıyorsanız veya hyaluronik asit kullanmayı düşünüyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.





