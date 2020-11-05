Hyalüronik asit nedir? Hyalüronik asit ne işe yarar?

Asit ve cildimizi bir arada düşündüğümüzde, birçoğumuz tedirgin oluruz. Ancak hyalüronik asit bilinen asitlerin aksine cildi tahriş etmiyor! Peki vücudumuzun doğal olarak ürettiği bu mucizevi asitin az bilinen sayısız faydası nelerdir? Hyaluronik asit ne işe yarar? İşte tüm merak edilenler... Hyalüronik Asit Nedir? Son yıllarda adından sıkça söz ettiren hyalüronik asit, vücudumuzun doğal olarak ürettiği amino asit içeren, polisakkarit bileşenlerinden biridir. Cildimizin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini sağlayan bu asit cilt üzerindeki kırışıklıkları, sarkmaları azaltıp, zararlı güneş ışınları ve hava kirliliğinden dolayı cilt yüzeyinde oluşan yıpranmaları ve yorgunluk belirtilerini giderici mucizevi niteliklere sahiptir. Sağlıklı ve güzel bir cilt yapısı denildiğinde, şüphesiz hepimizin aklına ilk olarak; nemli, esnek yapıda, ışıl ışıl bir cilt görünümü gelir. Vücudumuzun kendi kendine doğal bir mekanizmayla ürettiği hyalüronik asit, cildimize ihtiyacı olan nem dengesini ve esnek bir görünümü kazandırır. Ancak ilerleyen yılların bir sonucu olarak vücudumuzda bir diğer doğal güzellik faktörü olan kolajen üretiminin düşüşe geçmesi gibi hyalüronik asit üretimi de gittikçe azalıyor. Ve kaçınılmaz olarak cildimiz de nemli ve esnek görüntüsünden uzaklaşıyor.

İdeal düzeyde nemli bir cilde sahip olmak için en doğal ve basit yöntem: Bol bol su içmek! Hyalüronik asit adeta bir mıknatıs gibi yüzlerce su molekülünü kendi özünde tutarak, toplayabilmektedir. Zaman içerisinde vücudumuzdaki üretimi azalarak, yavaşlayan hyalüronik asitin eksikliği söz konusu olduğunda; bol bol su içmek de suyun cildimiz üzerinde bulunan olumlu etkinliğini tek başına sağlayamıyor. Bu yüzden hyalüronik asit cilt sağlığımız için oldukça büyük bir önem taşımaktadır Hyalüronik Asit Serumu Evde Uygulanabilir Mi? Hyalüronik asit serum olarak tercih edildiğinde cilt üzerinde gözle görünür olumlu etkileri vardır. Cildin daha nemli, esnek ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Geçmiş yıllardan kalan cilt lekelerini ve akne izlerini temizleyen hyalüronik asit serumu; aynı zamanda cilt gözeneklerinin açılmasını yani cildin hava almasını sağladığı için de yeni aknelerin oluşumunu önler. Cilde daha genç ve dinç bir görünüm kazandırır. Belirli periyotlarda yani düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman, kırışıklıklar üzerinde yok edici bir etkiye sahiptir.

Hyalüronik asit serumu evde de uygulanabilmektedir. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık olarak 25 yaşından sonra kolajen ve hyalüronik asitin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden özellikle 25 yaş üstü kişilerde, sabah uyanınca ya da gece uyumadan önce; hyalüronik asit serumunun, yumuşak dokunuşlarla cilt üzerine özenle uygulanması faydalı olacaktır. Cilt elastikiyetini koruyor! Hyalüronik asit cilt elastikiyetinin uzun süre korunmasını sağlamaktadır. Cildin kuru ve yıpranmış yapısını; canlı ve nemli bir hale getiren asit, saçlar içinde doğal bir nemlendirici niteliğindedir. Tüm bu özellikleri ile güzellik salonlarında büyük ilgi gören ve oldukça kullanılan hyalüronik asit eczaneden de temin edilebiliyor. Hyalüronik asitin az bilinen faydalarından bazıları da; reflüye, eklem ağrılarına, göz kurumasına ve kronik hale gelen yorgunluklara iyi gelmesidir. Hyalüronik asit vitamin olarak da bulunabiliyor ve bu mucizevi asit eklem ağrıları başta olmak üzere bazı rahatsızlıklar üzerinde de iyileştirici bir etkiye sahip olmasıyla biliniyor. Cilde düzenli olarak uygulandığı zaman, nem tutma özelliği sayesinde cilt üzerinde doğal bir nem bariyeri yaratan asit; cildin nem dengesini sağlayıp, bu dengeyi korumaktadır. Ayrıca kireçlenmeye ve vücudumuzda bulunan kaslara şaşırtıcı bir şekilde olumlu etkileri olup, ağrıları hafifletici özelliğe sahiptir.

Hyalüronik Asit Kullanımı Uzman eller olan dermatologların enjeksiyonla cilt yüzeyine uyguladığı hyalüronik asit, cilt kırışıklıklarında gözle görülür bir şekilde olumlu etkiler bırakmaktadır. Hyalüronik asit enjeksiyonunun cilt üzerindeki etkinliği yaklaşık olarak 6 ay kadar sürmektedir. Bunun yanı sıra eczanelerde hyalüronik krem, serum ve vitamin kapsülleri halinde bulunmakta ve evde de uygulanabilmektedir. Hyalüronik asit takviyesi her ne kadar eczanelerde satışa sunulsa da gelişigüzel bir şekilde kullanımının, sağlık sorunlarına yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda bir uzmana danışarak kullanılması daha faydalı olacaktır. İçeriğinde bulunan asite rağmen cilt üzerinde tahriş ya da herhangi bir olumsuz etkisi olmayan asit, cildin olduğundan daha genç ve canlı görünmesini sağlıyor. Güzellik sektöründe üretilen birçok nemlendirici ürünün içeriğinde bulunan hyalüronik asitin yalnızca cilde değil, saçlara da faydalı olduğu bilinmektedir. Onun sayesinde yıpranmış ve kuru saçlar, daha nemli, dolgun ve canlı bir görünüme kavuşuyor.