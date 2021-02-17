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  4. Hyundai'nin ilk kamyoneti kameralara yakalandı!

Hyundai'nin ilk kamyoneti kameralara yakalandı!

17.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Hyundai'nin ilk kamyoneti kameralara yakalandı!

Hyundai Santa Cruz, soğuk hava testlerinden kameralara yakalandı. Geçen yıl Colorado'da bir benzin istasyonunda görüntülenen model, uzun bir aradan sonra tekrar görüntülendi.

Santa Cruz, 2019 yılında Koreli otomobil üreticisinin belirttiği gibi, belli bir kullanıcı kitlesini hedefleyen bir kamyonetti. Hyundai, kompakt pikap üretiminin Hyundai'nin Alabama fabrikasında olacağını doğrulamıştı. Santa Fe ile birlikte inşa edilecek ve popüler SUV ile aynı platformu paylaştığı da biliniyor.

2022-Hyundai-Santa-Fe-

TASARIMDA NELER VAR?

Platform paylaşımı, araca ciddi bir yük taşıma kapasitesi sunacak anlamına geliyor. Bu casus görüntülerde, Hyundai'nin gelmekten olan Pick-Up modeli elentra ile büyük benzerlik taşıyacak. Ön yüzde ızgara büyük tasarlanmış. Izgaranın her iki tarafını çevreleyen büyük tampona entegre farlara ve üstte daha ince bir gündüz aydınlatması ve dönüş sinyali görevi de gören aydınlatmalar dikkat çekiyor. Arka bölümde yoğun kamuflaj olduğu için tasarım hakkında çok fazla bir detay göze çarpmıyor.

2022-Hyundai-Santa-Fe

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Model 2.5 litrelik 4 silindirli ve sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelecek.

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Kameralara yakalandı!Kameralara yakalandı!
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