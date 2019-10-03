İlişkinizde bu algı hatalarına düşmeyin!

Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, ilişkilerde yaşanan algı hataları konusunda birçok çifti uyardı, konu hakkında birbirinden önemli öneri ve açıklamalarda bulundu. ARAMADI ÇÜNKÜ... Erkekler bireyleri ifade etmek konusunda bu noktada daha düz mantık ilerlerken özellikle kadınlar erkeklerin yaptıkları davranışlarda alt anlamlar, imalar arama eğiliminde olurlar. Hareketlerini dikkatle inceleyerek “Şimdi hakkımda olumlu/olumsuz düşündü” “aslında beni seviyor/sevmiyor” “aramadı çünkü…” “aslında burada şöyle demek istedi…” gibi benzer cümleleri yüzlerce kez zihninizden doldurabilirler. Ancak kendi zihninizden doldurduğunuz bu tarz cümleler hiçbir zaman gerçeği yansıtmaz. Çünkü neyi, aslında neden dediğini, sizi sevip sevmediğini, aramama sebebini, siz kendi kafanızdan kurarsınız. Bazen bunlara inanç o anda çok güçlü olur ve partnerinizle kavga edersiniz. AÇIK AÇIK SORUN Bu sebeple öncelikle kendi zihninizden değerlendirmek ve yargılamak yerine partnerinize sormak istediğiniz şeyleri açıkça sorun ve cevapları öğrenin. Boşluk doldurmak bu noktada ilişkilerde bozucu etki yapar.

Yine çarpık düşüncelerden bir tanesi de “Diğer insanlara davrandığı şekilde bana davranmaz!” düşüncesidir. Bu da yanılsamaların en büyüğüdür. Çünkü bu sebeple diğer insanlara davranışını apaçık gördüğünüz biriyle size de aynı şekilde davranmayacağını düşünerek ilişkiye başlayabilirsiniz. Aslında karşınızdaki kişi baştan başkalarına davranışlarını gördüğünüz bildiğiniz kişidir. BU NOKTADA HİÇBİR FARKINIZ YOK Sizin bu noktada hiçbir farkınız yok. İlk zamanlar sizi hayatının farklı noktasına koyduğu için özelmişsiniz gibi davranan kişiler bir tartışma anında yada zorda size diğer insanlara davrandığı gibi davranacaktır. Örneğin; evli birisinin sizinle ilişki kurmak istemesinde, aslında sadece siz onun için özel olduğunuzu düşünürsünüz. Size aşık olduğunu ve gerçekten çok sevdiğini ama bir şekilde ilişkisinde problemler olduğu gibi benzer bahaneler dinlersiniz. Oysa karşınızdaki kişi siz olmasanızda başka bir ilişki kuracak yapıdadır. Evlilik içerisindeki boşluk duygusuyla baş edebilecek özellikte değildir. Siz kendinizi özel zannedersiniz ancak sonuç hayal kırıklığı olur. Yine bir örnek daha, tanıdığınız kişi hayatındaki bir kadına ya da herhangi birine şiddet gösteriyor, siz bir kadın olarak bu durumla karşılaşmayacağınızı zannedersiniz, ilişki kurmaya devam edersiniz.

SİZİ KENDİNDEN DAHA AŞAĞI GÖREBİLİR Ancak bu yine karşınızdaki kişinin şiddete meyilli bir yapısı olduğu gerçeğini değiştirmez. Ya da başkalarına kaba davranıyorsa, eski ilişkileri hakkında ileri geri konuşuyorsa, başkalarını ağır eleştirip dedikodu yapıyorsa, başkalarını ezici kendini üstün görücü bir şekilde davranıyorsa, ilişkiye başladığınızda bu tarz davranışlarla yine bir gün siz de karşılaşabilirsiniz. Bir gün size de kaba davranabilir, sizin hakkınızda da ileri geri konuşabilir, sizi kendinden daha aşağı görebilir. Bu davranışları yaşama olasılığınız ilişki başında sinyali verir. Bu sebeple ilişkilerinizde karşınızdaki kişinin diğer insanlara nasıl davrandığını gözleyin. Ailesi ile arası nasıl, arkadaşları ile nasıl, etrafındaki tanıdık tanımadık bütün insanlara davranışları nasıl gözlemleyebilirsiniz. "HER ŞEYİ HAK EDİYORUM" Ailesi ile gözlemleme şansınız yoksa, bir kafede garsona, mağazada satış elemanına, iş yerinde çalışanına olan davranışları bile size ipuçları verecektir. Başka bir algı hatası da, aslında “Her şeyi hak ediyorum” düşüncesidir. Bu düşünceye sahipseniz, ilişkinizi şu şekilde görmeniz olasıdır. Sürekli karşınızdaki kişinin sizi aramasını, sizinle ilgilenmesini istersiniz. Size verici ve fedakar olmasını istersiniz.