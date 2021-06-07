İBB 278 zabıta alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İBB zabıta alımı başvuru şartları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sene 278 zabıta alımı yapacak. Zabıta olmak isteyenlerin gözü kulağı İBB’den gelecek haberdeydi. İBB’nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile başvuruların ne zaman yapılacağı, sınav tarihleri ve başvuru şartları gibi sorular yanıt buldu.

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

İstanbul Büyüksehir Belediyesi resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin sınav hükümlerine göre 278 adet Zabıta Memuru alacak. 21 Haziran’dan 27 Haziran’a kadar sınava başvuru yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Koronavirüsten dolayı istenilen tüm bilgiler e-Devlet üzerinden temin edilebilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İBB’nin resmi web sitesi olan https://www.ibb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Adaylar sınava giriş bilgilerine de yine bu adresten erişebilecek.

İBB ZABITA ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. İşte o şartlar: