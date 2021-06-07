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İBB 278 zabıta alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İBB zabıta alımı başvuru şartları belli oldu

07.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olmak isteyenler zabıta alımı başvurusunun ne zaman, nereye yapılacağını merak ediyordu. Cevap İBB’nin resmi sitesinden geldi. İşte zabıta alımı başvuru şartları…

İBB 278 zabıta alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İBB zabıta alımı başvuru şartları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sene 278 zabıta alımı yapacak. Zabıta olmak isteyenlerin gözü kulağı İBB’den gelecek haberdeydi. İBB’nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile başvuruların ne zaman yapılacağı, sınav tarihleri ve başvuru şartları gibi sorular yanıt buldu.

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

İstanbul Büyüksehir Belediyesi resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin sınav hükümlerine göre 278 adet Zabıta Memuru alacak. 21 Haziran’dan 27 Haziran’a kadar sınava başvuru yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Koronavirüsten dolayı istenilen tüm bilgiler e-Devlet üzerinden temin edilebilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İBB’nin resmi web sitesi olan https://www.ibb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Adaylar sınava giriş bilgilerine de yine bu adresten erişebilecek.

İBB ZABITA ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. İşte o şartlar:

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

İBB 278 zabıta alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İBB zabıta alımı başvuru şartları belli olduu

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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