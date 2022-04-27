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İBB çalışanı, çalıştığı binada gözaltına alındı

27.04.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alındı.

İBB çalışanı, çalıştığı binada gözaltına alındı

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

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Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

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Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. .(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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