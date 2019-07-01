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İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifalar sürüyor. Son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, görevinden ayrıldı.

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Yaptığı yazılı bir açıklamayla istifa ettiğini duyuran Kutlu, veda mektubunda şu ifadelere yer verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sistemi'nin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum"


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