İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, görevinden ayrıldı.

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Yaptığı yazılı bir açıklamayla istifa ettiğini duyuran Kutlu, veda mektubunda şu ifadelere yer verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sistemi'nin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum"

İstanbul’lu aziz hemşehrilerime saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/fMFzJkS4Qi — Kasım KUTLU KOTİL (@kasimkotilkutlu) 1 Temmuz 2019



