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İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe girdiği iddia edildi! İnceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işten çıkarmalara ilişkin tartışmalar sürerken CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’den açıklama geldi. Demir, İstanbul'da tekrarlanan iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe girdiği iddialarıyla ilgili, işe alımlarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe girdiği iddia edildi! İnceleme başlatıldı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ilk aldığı tarihten seçimin yenilendiği tarihe kadar geçen sürede 2 bin 500 kişinin belediyede işe başladığını söyledi.

Demir, “1.1.2019 ile 23.6.2019 tarihleri arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldığını da belirtti.

2 BİN 500 KİŞİ İŞE ALINMIŞ

Demir kişisel Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Başkan İmamoğlu'nun ilk mazbatasını aldığı 18.4.2019 tarihinden ikinci seçimin yapıldığı 23.6.2019 tarihine kadar 2.500 kişinin işe alındığı tespit edildi. Büyükşehir, 1.1.2019 ile 23.6.2019 arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlattı."

dsd


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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Behlediyesi inceleme

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