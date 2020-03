İBB'den koronavirüsten ölümlerle ilgili defin açıklaması

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Virüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine İBB, Avrupa'da Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Yukarı Baklacı mezarlıklarını defin yeri olarak belirlendi. Böylece bir pandemi halini alan hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilmesi ve halk sağlığı açısından risklerin en alt düzeye indirgenmesi amaçlandı. Kilyos Mezarlığı'nda definler, rutin olarak sürdürülmekle beraber Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda bir dizi düzenlemeye gidilmek zorunda kalındı. Orman Bakanlı tarafından İBB'ye 2016 yılında tahsis edilen arazi, define uygun bir yapıya sahip değildi. Bunun üzerine ilk kez iki yıl önce zemin çalışmaları yapıldı. Mezarlığın kullanımının artmasına bağlı olarak son dönemde yeniden arazide zemin temizliği ve tesviye işlemleri yapılması yoluna gidildi. Ancak sık bitki örtüsüne sahip bu arazide, hiçbir ağaç kesimi yapılmadı. Ağaçların korunması konusunda titiz davranıldı"

"ÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYDE ALINIYOR"

"Diğer yandan İBB, defin işlemlerinde personel sağlığının korunması için de gerekli önlemleri aldı. Alınan yeni bir kararla, İstanbul'da meydana gelen her ölüm vakası, koronavirüsten gerçekleşmiş gibi varsayılıyor ve defin işlemleri sırasında önlemler en üst düzeyde alınıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı tüm personel, sahada iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tam donanımla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kayıtlı nüfusu 16 milyonu bulan ve yılda 70 bin definin gerçekleştiği İstanbul'da, her yıl 250 dönüm yeni mezarlık alanı kullanıma sokulmak zorunda. Nüfusun her geçen yıl çoğalmasından dolayı araziye duyulan gereksinim de artıyor. Kentte, mezarlık olarak kullanılabilecek arazilerin kıtlığı yüzünden, bu gereksimin kamu arsa ve arazilerinin tahsisi yoluyla gideriliyor"

(DHA)