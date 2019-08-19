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İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI EMİNÖNÜ'NDE ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Eminönü alt geçitte su baskını sırasında zarar gören esnafla bir araya geldi.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Eminönü alt geçitte su baskını sırasında zarar gören esnafla bir araya geldi. Alt geçidin yakınlarındaki bir kafede esnafın taleplerini dinleyen Yazıcı, maddi anlamda zararın giderilmesi için çalışma başlatacaklarını belirterek, "Burada bu yoğunlukta bir sorun yaşanıyorsa yıllardır, bunun alt yapı ile ilgili bir sorun olduğu açık. Alt yapı çalışmasıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Her sene tekrarlanıyor bu durum. Geçen yıl da, daha önceki yıl da benzer durumlar yaşandı. Bu durumun tekrarlanmaması adına biz belediye olarak, bize düşen ne varsa çözüm önerileri ile hayata geçirmek istiyoruz" dedi.
Yazıcı, "Dün başkanımızla birlikte geldik. Biz selin olduğu gün de buradaydık. Sıkıntılı bölgeleri dolaştık. Esnaf tabii zor durumda. Ciddi problem yaşanmış durumda. Dün yaptığımız tespitleri bugün daha da somutlaştırarak daha çözüm odaklı neler yapacağız onu konuşacağız. Zaten 1 hafta içinde de bunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
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-Toplantıdan genel ve detaylar
-Murat Yazıcı'nın açıklamaları

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