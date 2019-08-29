İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile zamanında hukuka uygun, şeffaf ve denetime açık bir protokol yaptıklarını belirterek, bu protokolün gizli bir rant sözleşmesi gibi sunulmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, vakıfların, Türkiye'nin geçmişten bugüne hayrı için çalışan gönüllü kuruluşlar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye Gençlik Vakfının da tek gündemi gençler olan ve kamu yararına çalışan, denetime açık bir vakıf olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Bu, programlarımıza katılan yüz binlerce gencin ve ailelerinin halihazırda malumudur. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki özellikle kaçındığımız siyasi çekişmelere vakfımız da alet edilmekte ve bize de sorumlu olduğumuz yüz binlerce genç adına cevap verme hakkı doğmaktadır. Birtakım siyasiler, medya organları ve tümü tek elden yönetilen troller üzerinden yalan yanlış rakamlar ve haberlerle İstanbul gençliğine büyük bir kötülük edildiğine üzülerek şahitlik ediyoruz."