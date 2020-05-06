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İBB online YKS başvurusu nasıl yapılır? İBB’den online YKS deneme sınavı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrenciler için online bir deneme testi yapacağını açıkladı ve başvuru ekranının açıldığını ilan etti. Peki İBB online YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB YKS deneme sınavı kaydı ile ilgili detaylar...

İBB online YKS başvurusu nasıl yapılır? İBB’den online YKS deneme sınavı!

2020 yılının YKS sınavı yaklaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene YKS olağanüstü şartlar altında gerçekleştirilecek. Sokağa çıkmaları da yasak olan lise son sınıf öğrencileri YKS’ye hazırlanmaya çalışıyorlar. İBB de öğrenciler için online YKS - TYT deneme sınavı duyurdu. Peki İBB online YKS başvurusu nasıl yapılır?

İBB ONLİNE YKS TYT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İBB’nin online YKS deneme sınavına girmek isteyenlerin yukarıdaki bağlantı ile erişebilecekleri sınav kayıt formunu doldurmaları gerekiyor. YKS’ye gireceklerin formun “düzey” kısmında “Lise 4” veya “mezun” seçeneklerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

İBB’NİN YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB, dört deneme sınavı düzenleyecek. 10 Mayıs’ta LGS, 11 Mayıs’ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs’ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT’ye ise 40 bin kişi başvurabilecek. O yüzden öğrencilerimizin başvuru için elini çabuk tutması gerekiyor.

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