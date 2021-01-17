İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kar yağışı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentteki kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ongun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’da kar yağışları neticesinde Anadolu yakası yüksek kesimlerde 20 ila 30 cm, iç kesimlerde 10-20 cm arası kar kalınlığı ölçülmüştür. Avrupa yakasındaki ilçelerde ise ortalama ölçülen kar kalınlığı 2 ila 5 cm arasındadır. Yağışların yarın da sürmesi beklenmekte.
İstanbul’da kar yağışları neticesinde Anadolu yakası yüksek kesimlerde 20 ila 30 cm, iç kesimlerde 10-20 cm arası kar kalınlığı ölçülmüştür. Avrupa yakasındaki ilçelerde ise ortalama ölçülen kar kalınlığı 2 ila 5 cm arasındadır. Yağışların yarın da sürmesi beklenmekte. pic.twitter.com/UgYydiIC8D— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 17, 2021