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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kar yağışı açıklaması

17.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan kar yağışı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentteki kar kalınlığı seviyelerini açıklayarak kar yağışının yarın da devam edeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentteki kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ongun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da kar yağışları neticesinde Anadolu yakası yüksek kesimlerde 20 ila 30 cm, iç kesimlerde 10-20 cm arası kar kalınlığı ölçülmüştür. Avrupa yakasındaki ilçelerde ise ortalama ölçülen kar kalınlığı 2 ila 5 cm arasındadır. Yağışların yarın da sürmesi beklenmekte.


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