İBB'den yılbaşı önlemleri

İSTANBUL (AA) - İBB, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı. Bu kapsamda Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte, 277 zabıta gece boyu görev yapacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşında İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak ve İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi dünyaya gelen bebeklere "Hoş geldin bebek" hediyesi takdim edilecek.

Yılbaşı akşamından itibaren, metro ve Marmaray saat 02.00'a kadar çalışacağı için Şehir Hatları'nın da seferleri de uzatıldı.

İBB'nin aldığı önlemler kapsamında, yılbaşı gecesinde sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak, metro, metrobüs ve İETT hatları da ek sefer düzenleyecek.

- İtfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuzda olacak

Yılbaşı gecesinde İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak ve herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak.

Bu kapsamda 7-24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.