İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

Yüzlerce belki de binlerce rahatsızlık için önerdiği doğal karışımlarla çare olan dünya çapındaki büyük alim İbn-i Sina, kuru öksürük için hazırladığı karışımla öksürüğü bıçak gibi kesiyor. İbn-i Sina’nın doağl yöntemleriyle kuru öksürükten kurtulabileceksiniz.

Ciddi bir öksürük sorununuz varsa sizlerde bu yöntemler sayesinde öksürük probleminizden kurtulabileceksiniz. Kuru Öksürük, nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi bazı hastalıklarla birlikte ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Balgam çıkmayan ve tahriş edici öksürük türü olan kuru öksürük, verimsiz öksürük olarak da bilinir.

KURU ÖKSÜRÜK İÇİN ÖNLEM ALINMAZSA...

Kuru Öksürük, önlem alınmadığı taktirde boğazda yanma, bademcikte tahriş ve ses kısıklığı gibi problemlere yol açabilir. Ancak evde yapabileceğiniz birkaç doğal karışım ile kuru öksürük sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİREN DOĞAL KARIŞIMLAR

KETEN TOHUMU – BAL KARIŞIMI

Bir miktar kavrulmuş keten tohumunu bal ile yoğurun. Sabah uyandığınızda ve gece yapmadan önce birer tatlı kaşığı tüketin.

KAYNATILMIŞ ÜZÜM SUYU

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için.

Önemli hatırlatma: İki haftadan uzun süren bir öksürük sorunuz varsa bu ciddi bir sorundur. Bu yüzden uzman bir doktora görünmenizde fayda bulunmaktadır.



