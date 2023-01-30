İbrahim Saraçoğlu'dan yeni kür tarifi! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

Kuru öksürük şikayeti, kış aylarının gelmesi ile beraber artış gösterdi. Hastalıkla mücadele edenler bitkisel yollara da yoğun ilgi gösteriyorlar. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada kuru öksürüğe iyi gelen tarifi açıkladı. Uzman isim Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programının canlı yayınında, "Eşimin bir aydır öksürüğü var, balgam çıkarıyor. Hastaneye gitti antibiyotik verdiler ama öksürük kesilmedi. Ne yapmak lazım? Bitkisel çok kullandı ama geçmedi" sorusu yanıtladı.

Saraçoğlu, “Tere, bunu unutmayın. 6, 7 yaprak sapları ile beraber taze tere tüketeceksiniz. O balgamı söküyor. Bunu çocuklar da kullanabilirler.” dedi. Saraçoğlu ayrıca hatmi çiçeği ve yulaf samanının da kuru öksürüğe ve bronşite iyi geldiğini açıkladı. İşte kür tarifleri:

Yulaf Samanı

Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı yulaf samanı ilave edilir. Kapağı kapalı olarak 5 dakika demlenir ve sıcakken süzülür. Kahvaltıdan yarım saat önce ılık olarak tüketilir.

Hatmi Çiçeği

Kaynayan 1 su bardağı su veya süte 1 tutam hatmi ilave edilir. Kısık ateşte 5 dakika kapağı kapalı olarak kaynatılır ve sıcakken süzülür. Günde 2 defa öğle ve akşam yemeğinden yarım saat sonra tüketilir.

Andız Pekmezi

Günde 1 defa 1 yemek kaşığı sabah, öğle ya da akşam olacak şekilde aç olarak tüketilir. Diyabetler pekmez yerine propolis kullanabilir.

