HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İbrahim Saraçoğlu'dan yeni kür tarifi! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

İbrahim Saraçoğlu'dan yeni kür tarifi! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

30.01.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun doğal bitkilerle verdiği kür tarifleri yoğun ilgi görüyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber artan hastalıkların ardından vatandaşlar tedavi yöntemlerini araştırmaya başladılar. Kuru öksürüğü kesen kür tarifi de bunlardan biri oldu. Saraçoğlu öksürüğü şıp diye kesen yeni tarifi açıkladı.

İbrahim Saraçoğlu'dan yeni kür tarifi! Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor

Kuru öksürük şikayeti, kış aylarının gelmesi ile beraber artış gösterdi. Hastalıkla mücadele edenler bitkisel yollara da yoğun ilgi gösteriyorlar. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada kuru öksürüğe iyi gelen tarifi açıkladı. Uzman isim Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programının canlı yayınında, "Eşimin bir aydır öksürüğü var, balgam çıkarıyor. Hastaneye gitti antibiyotik verdiler ama öksürük kesilmedi. Ne yapmak lazım? Bitkisel çok kullandı ama geçmedi" sorusu yanıtladı.

sson

Saraçoğlu, “Tere, bunu unutmayın. 6, 7 yaprak sapları ile beraber taze tere tüketeceksiniz. O balgamı söküyor. Bunu çocuklar da kullanabilirler.” dedi. Saraçoğlu ayrıca hatmi çiçeği ve yulaf samanının da kuru öksürüğe ve bronşite iyi geldiğini açıkladı. İşte kür tarifleri:

Yulaf Samanı

Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı yulaf samanı ilave edilir. Kapağı kapalı olarak 5 dakika demlenir ve sıcakken süzülür. Kahvaltıdan yarım saat önce ılık olarak tüketilir.

kuru-öksürük

Hatmi Çiçeği

Kaynayan 1 su bardağı su veya süte 1 tutam hatmi ilave edilir. Kısık ateşte 5 dakika kapağı kapalı olarak kaynatılır ve sıcakken süzülür. Günde 2 defa öğle ve akşam yemeğinden yarım saat sonra tüketilir.

h1

Andız Pekmezi

Günde 1 defa 1 yemek kaşığı sabah, öğle ya da akşam olacak şekilde aç olarak tüketilir. Diyabetler pekmez yerine propolis kullanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu belirtiye dikkat! Kalp krizinden haftalar önce başlıyorBu belirtiye dikkat! Kalp krizinden haftalar önce başlıyor
Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdiSon dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi
Araç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendiAraç sahiplerini ilgilendiren önemli karar! 159 bin TL tazminat istendi
Anahtar Kelimeler:
kuru öksürük ibrahim saraçoğlu

En Çok Okunan Haberler

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Kar yağışındaki o detayı açıkladı! Peş peşe haberler geliyor

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Hesaptaki o detayı görenler çılgına döndü! Fırsatçılar iş başında

Bilecik Belediye Başkan Vekili sosyal medyada olay oldu

Bilecik Belediye Başkan Vekili sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.