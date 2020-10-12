İç çamaşırlarını değiştirmiyorlar! Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...

Şaşırtıcı bir şekilde 20 erkekten biri külotlarını yıkamadan önce beş defadan fazla yeniden giydiğini itiraf etti bu oran kadınlar için yüzde yedi.

OnBuy tarafından yapılan çalışma, 2790 erkek ve kadının hijyen alışkanlıklarını gözler önüne serdi anket sonucu oldukça ilginçti.

Her gün iç çamaşırlarını değiştirmediğini itiraf edenlerin yüzde 76'sı ve kadınların yüzde 69'u onları 'daha temiz bir his' için ters yüz ettiklerini söyledi.

Anket ayrıca, erkeklerin yüzde 13'ünün ve kadınların yüzde 4'ünün paralarının karşılığını almak için üç yıldan fazla bir süredir eski iç çamaşırlarını elinde tuttuğunu, erkeklerin yüzde 40'ının ve kadınların yüzde 55'inin her yıl değiştirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar kişisel hijyeni korumak için gardırobunuzdaki eşyaların çoğunun her kullanımdan sonra yıkanması gerektiğini; özellikle egzersiz, yorucu aktivite veya sıcak havalarda yıkanmasının daha da önemli olduğunu vurguluyorlar.

ENFEKSİYONLARA DAVETİYE

İç çamaşırlarının her gün değiştirilmemesi durumunda Escherichia coli, staphylococcus, streptococcus gibi bakterilerin oluşacağını söyleyen uzmanlar, kötü bir koku, kızarıklık, aşırı kaşıntı, mantar enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarılacağını da sözlerine ekliyorlar.

