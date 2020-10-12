HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İç çamaşırlarını değiştirmiyorlar! Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...

İç çamaşırlarını değiştirmiyorlar! Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2020 09:02 | Son Güncelleme

Erkeklerin yüzde 22'si her gün iç çamaşırlarını değiştirmediklerini itiraf ediyor ancak kadınların da yüzde 18'i de külotlarını yeniden giydiklerini söylüyor.

İç çamaşırlarını değiştirmiyorlar! Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...

Şaşırtıcı bir şekilde 20 erkekten biri külotlarını yıkamadan önce beş defadan fazla yeniden giydiğini itiraf etti bu oran kadınlar için yüzde yedi.

OnBuy tarafından yapılan çalışma, 2790 erkek ve kadının hijyen alışkanlıklarını gözler önüne serdi anket sonucu oldukça ilginçti.

Her gün iç çamaşırlarını değiştirmediğini itiraf edenlerin yüzde 76'sı ve kadınların yüzde 69'u onları 'daha temiz bir his' için ters yüz ettiklerini söyledi.

Anket ayrıca, erkeklerin yüzde 13'ünün ve kadınların yüzde 4'ünün paralarının karşılığını almak için üç yıldan fazla bir süredir eski iç çamaşırlarını elinde tuttuğunu, erkeklerin yüzde 40'ının ve kadınların yüzde 55'inin her yıl değiştirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar kişisel hijyeni korumak için gardırobunuzdaki eşyaların çoğunun her kullanımdan sonra yıkanması gerektiğini; özellikle egzersiz, yorucu aktivite veya sıcak havalarda yıkanmasının daha da önemli olduğunu vurguluyorlar.

ENFEKSİYONLARA DAVETİYE

İç çamaşırlarının her gün değiştirilmemesi durumunda Escherichia coli, staphylococcus, streptococcus gibi bakterilerin oluşacağını söyleyen uzmanlar, kötü bir koku, kızarıklık, aşırı kaşıntı, mantar enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarılacağını da sözlerine ekliyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Yer: Kayseri! Gören kahkahaya boğulduYer: Kayseri! Gören kahkahaya boğuldu
HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Yine karşı çıktılar! İsrail'den çarpıcı F-35 açıklaması
Yine karşı çıktılar! İsrail'den çarpıcı F-35 açıklaması
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Kayseri'de iki genç kız hayalet kılığına girdi! Gören kahkahaya boğuldu
Yer: Kayseri! Gören kahkahaya boğuldu
Polis memurları, tıkanan rögarı elleriyle açmaya çalıştı
Polis memurları, tıkanan rögarı elleriyle temizledi
İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
İstanbul'da elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar
Şoke eden anlar! Önce sahte parayı verdi sonra...
'Hayalet' kıyafetli koronavirüs uyarısı görenleri şaşkına çevirdi
Şaşkına çeviren görüntü! Onları gören telefona sarıldı
Hindistan'da gözü yaşlı 80 yaşındaki esnafın videosu viral oldu!
80 yaşındaki esnaf gözyaşları içinde anlattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.