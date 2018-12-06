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İç çamaşırlarını kendisi tanıttı! 'Bu iş senden sorulur Rihanna'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Savage x Fenty iç çamaşırı koleksiyonuyla fırtına gibi esen Rihanna, son iç çamaşırı koleksiyonunu kendisi tanıttı. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı vediği seksi pozlarla dikkat çekiyor.

İç çamaşırlarını kendisi tanıttı! 'Bu iş senden sorulur Rihanna'

Rihanna son haftalarda Savage x Fenty holiday koleksiyonu için durmadan çalışıyor. Koleksiyonun tanıtımı için oturmaya dahi vakti olmayan Riri, en iyi reklam çalışmalarını yürüten isimlerden biri...

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Riri'nin dantelli iç çamaşırı, jartiyer ve topuklu ayakkabılarıyla kusursuz göründüğü fotoğrafa kısa sürede 3 milyonu aşkın beğeni ve on binlerce övgü dolu yorum geldi.

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Bazı takipçileri Rihanna'ya "Sen bir Tanrıça'sın, bu iş senden sorulur" yorumunda bulundu.

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Rihanna'nın Instagram'da 66.1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Geçtiğimiz Eylül ayında New York moda haftasına da hamile ve farklılıkları olan modellerle damga vuran Rihanna'nın moda dünyasında yapacağı hamleler artık merakla beklenmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna Savage x Fenty

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