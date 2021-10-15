İç çamaşırınız kısa sürede çöpe gitmesin! Eğer bunlara dikkat etmezseniz...

İç çamaşırlarının ağlarında gerçekleşen renk ağarması tüm kadınların yaşadığı bir durum. Peki kaçımız bunun gerçek nedenini biliyoruz? Sizi endişelendirmeden peşin peşin söyleyelim ki; bu durumun vajinal sağlığınızın bozuk olmasıyla, regl lekeleriyle veya hijyen yetersizliğiyle hiçbir alakası yok. Hatta şöyle söyleyebiliriz ki vajinal sağlığı yerinde olan her kadın için bu gayet normal bir durum, çünkü bu renk ağarmalarını yaratan vajinanın ta kendisi!
Vajinanızın kendine özgü bir pH oranı var ve cinsel yaşamınız, adet döngüleriniz, hormonlarınız gibi pek çok etken bu oranı azaltıp çoğaltabilir. Vajinanızın pH oranı 3.7 ile 7 arasında ise rahat olun, pH dengeniz açısından endişe edeceğiniz hiçbir şey yok diyebiliriz.
Vajinanızda laktobasiller adı verilen iyi huylu bakteriler mevcut. Bu bakteriler vajinal sağlığınızı kötü bakterilere ve enfeksiyonlara karşı birer şövalye gibi korur.
Hem vajinanın pH oranı hem de ürettiği iyi bakteriler vajinanın nemli olmasını ve kendini temizlemesini sağlayan salgıları oluşturmasını sağlar.
Bu salgılar her ne kadar sağlıklı olsalar da iç çamaşırlarında yarattıkları lekeler ve tahribat nedeniyle can sıkıcı olabilir. Bu durumun önüne geçebileceğiniz birkaç basit ipucunu sizler için derledik:
Bu salgılar adet döneminin birkaç gün öncesinde ve sonrasında daha fazla üretilir, bu dönemlerde daha sık iç çamaşırı değiştirmek bu lekelerin önüne geçmenizde size yardımcı olabilir.
Günlük pedler hava alıcı özellikleri sayesinde vajina florasına zarar vermez. Düzenli günlük ped kullanımı ile bu sorunun önüne tamamen geçebilirsiniz. Yine de her 3-4 saatte bir ped değiştirmeye dikkat!
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