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'İçerisi görülecek gibi değil' Korku binası! 'Geceleri çok tehlikeli işler yapılıyor' Tüm mahalle tedirgin... Kabusu yaşıyorlar

16.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yıllardır terk edilip harabeye dönen 5 katlı 50 dairelik bina, mahallede tedirginlik yaratıyor. Yaşları 3-5 arasında değişen çocukların tehlikeyle burun buruna yaşadığı belirtilirken aileler gündüz 'Çocuklarımızın başına ne gelecek' kaygısı yaşıyor. Geceleri ise burayı mesken tutan uyuşturucu bağımlıları nedeniyle adeta kabusu yaşıyor. Mahalleli bina için 'Geceleri çok tehlikeli işler yapılıyor' şeklinde konuşurken binanın içiyle ilgili de 'Görülecek gibi değil' ifadelerini kullandı.

'İçerisi görülecek gibi değil' Korku binası! 'Geceleri çok tehlikeli işler yapılıyor' Tüm mahalle tedirgin... Kabusu yaşıyorlar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi’ndeki binanın mahallelinin hayatını adeta kabusa çevirdiği belirtildi. 2012 yılından beri inşaatı devam eden ve 2022 yılında ise, bazı dairelerinde de vatandaşların yaşamaya başladığı 50 daireden oluşan bina, sahipleri tarafından boşaltılarak terk edildi. İddiaya göre, sahibi gelerek binanın kapı çerçevelerini kırdı ama uyuşturucu müptelaları binayı terk etmedi. Mahalleli birçok kez yetkili birimlere başvurdu ancak hiçbir önlem alınmadı. Gündüz bina çevresinde oynayan çocuklar da emniyetsiz tuğlaların bulunduğu alanlarda tehlikeyle burun buruna kalıyor.

HARABE VAZİYETTE TERK EDİLDİ

Binada bulunan dairelerin oda duvarları yıkılarak içi harabe vaziyette terk edildi. Bina içerisinde yıkılan merdiven duvarları kazaya davetiye çıkarırken, yetkililerin hiçbir önlem almaması mahalleliyi isyan ettirdi.

"GECE BENİ ARAYIP 'BURADA ÇETE TOPLANDI' DİYORLAR"

Gültepe Mahalle Muhtarı Seyithan Kaya, “Mahallemizde birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntımızı da birçok toplantımızda kaymakamımıza ve belediye başkanımıza da söyledim. Bu durumdan ben rahatsız oluyorum. Gece saat 02.00-03.00’de mahalle sakinleri beni arayarak ‘muhtarım burada uygunsuz işler yapılıyor, burada çete toplandı’ diyorlar. Ben de jandarmayı rahatsız etmekten artık usandım. Biz Gültepe Mahallesi olarak bu durumdan çok rahatsızız. Bir an önce yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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"BİNA SAHİBİ BİZİ OYALIYOR"

50 dairenin bulunduğu binanın sahibiyle iletişime geçtiğini söyleyen Kaya, “Ne zaman arasam bizleri oyalıyor. Ben de bu durumdan duyduğum rahatsızlığı her seferinde jandarmaya bildirmekten usandım” diye konuştu.

"GECELERİ ÇOK TEHLİKELİ İŞLER YAPILIYOR"

2015 yılından beri Gültepe Mahallesi’nde yaşayan bir mahalle sakini de, “Bu binada özellikle geceleri çok tehlikeli işler yapılıyor. Uyuşturucu, eroin, esrar gibi maddeler kullanılıyor. Gündüzleri çocuklarımızı okula gönderiyoruz, vardiyalı çalışanlar özellikle kadınlar gece işten evlerine gelirken tedirginlik yaşıyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Bir türlü sesimizi duyuramadık. Burada birinin başına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek” diyerek duruma tepki gösterdi.

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"İÇERİSİ GÖRÜLECEK GİBİ DEĞİL"

Çocuklarını mahallede oynamaları için gönül rahatlığıyla bırakamadıklarını dile getiren mahalledeki kadınlar da, “Buraya park yapılacak sözde. Geçtiğimiz günlerde kendi gözlerimizle gördük, birileri ellerinde eroin poşetleriyle binaya girdi. Jandarma geliyor arkadan kaçıyorlar. Binanın içerisini kendilerine bekar evi yapmışlar. İçerisi görülecek gibi değil. İçeride gece gündüz ateş yakıyorlar. Uygunsuz hareketler yaptıklarına şahit olduk. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Jandarma burada uyuşturucu kullananları topluyor, 2 gün sonra serbest kalıp tekrar buraya geliyorlar. Bu durumdan şikayetçiyiz” ifadelerini kullandılar.

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"DUVARLARA OLUR OLMAZ CÜMLELER YAZMIŞLAR"

Binanın yıkılmasını isteyen mahalle sakinleri, “Bu bina oturulacak gibi değil. Buraya çocuk parkı yapılacak ama bizim çocuklarımız için yapılmıyor bu park. Burada uyuşturucu kullananlar var, bu park yapılırsa biz çocuklarımızı nasıl parka göndereceğiz? Bir şey yapılması için çocuğumuzun başına bir şey gelmesi mi gerekiyor? Bir park yapılacaksa önce önlem alınmalı. Şikayet etmekten bıktık artık” dedi. Binanın duvarlarını uyuşturucu kullanıcılarının yıktığını iddia eden mahalle sakinleri, “Duvarlara olur olmaz cümleler yazmışlar. Sadece bu bina değil böyle olan tüm binalar yıkılmalı” dedi. (İHA)

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Tekirdağ Çerkezköy bina korku

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