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'Binalar sürekli kayıyor' Deprem olmadan o bölgede adeta depremi yaşadılar! 'Evlerimizde büyük çatlaklar oluştu'

15.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki bir bölgede yaşayan vatandaşlar adeta deprem olmadan depremi yaşadılar! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Su Ürünleri Balık Hali, çevredeki yapılara zarar verdiği gerekçesiyle mahkemelik oldu. Bölge sakinleri, binaların sürekli kaydığını ve evlerinde çatlaklar oluştuğunu belirtirken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine açtıkları davayı da kazandıkları ifade edildi.

'Binalar sürekli kayıyor' Deprem olmadan o bölgede adeta depremi yaşadılar! 'Evlerimizde büyük çatlaklar oluştu'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanıp 2021 yılında hizmete alınan Su Ürünleri Toptancı Hali, yapım aşamasından itibaren civardaki yapılara zarar verdiği gerekçesiyle tepki toplamıştı. Halin yapımıyla birlikte civarda bulunan yapılarda kayma ve çatlaklar oluşurken, evlerin sahipleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Halinin yıkılması için dava açtı. 6 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda davanın Anayasa Mahkemesine taşınması ve sonrasında idare mahkemesince Su Ürünleri Toptancı Halinin iptaline karar verilirken, yapı sahipleri ise kendilerine depremi yaşatan Su Ürünleri Toptancı Halinin yıkılmasını talep etti. Konuyla ilgili mahkemenin atadıkları Bilirkişi Heyeti de hasar gören evlerde inceleme yaptı.

"EVLERİMİZDE BÜYÜK ÇATLAKLAR OLUŞTU"

Toptancı Balık Halinin bir an önce yıkılmasını talep eden Türkan İzgi, “Burada annem ve babam yaşıyor. Gördüğünüz balık hali yapılması itibarıyla bizim sorunlarımız başladı. İstinat duvarları yapılmadan bizim sınırlarımıza kadar girildiği için çok büyük sorunlar yaşadık. Evlerimizde büyük çatlaklar oluştu." şeklinde konuştu.

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"BİNALAR SÜREKLİ KAYIYOR"

İzgi "Binalar sürekli kayıyor. Kendilerinden şikayetçi olduk. Aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi balık halini yaptığı için Anayasa Mahkemesine kadar bir süreç takip eden davalarımız oluştu. Davalarımız kazandık. Şu anda buranın yıkılmasını bekliyoruz. Bizi aylarca burada mahsur bıraktılar. Ağaçlarımız patır patır yerlere döküldü. Hiçbir koruma önlemi alınmadı” dedi.

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"BU HALİN BİR AN ÖNCE YIKILMASINI TALEP EDİYORUM"

Davanın avukatı Mert Elekçi ise yaptığı açıklamada, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açtığımız iptal davası, bu arkamda gördüğünüz Su Ürünleri Balık Halinin iptaline ilişkindi. ÇED süreçleri gözetilmeden hiçbir şekilde çevresel faktörler gözetilmeden açılan bu hale karşı idare mahkemesi, açtığımız 6 yıl hukuk mücadelesinin sonunda iptaline karar verdi. Bu iptal kararından sonra biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine dilekçemizi verdik. Faaliyet durdurulsun ve burası yıkılsın diye. Müvekkilimin evine zarar veren ve koku yayan bu halin bir an önce yıkılmasını talep ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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Tekirdağ bina

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