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İçerisinde 800 bin TL’lik döviz ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Güngören’de 3 kişi girdikleri bir evden içerisinde 800 bin TL değerinde para, döviz, ziynet eşyası ve mezarlık tapusu bulunan kasayı çaldı.

Güngören’de 3 kişi girdikleri bir evden içerisinde 800 bin TL değerinde para, döviz, ziynet eşyası ve mezarlık tapusu bulunan kasayı çaldı. Yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Hırsızların kapıyı şifreyle açmaları dikkat çekerken, kasayı çıkarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde, 3 Haziran Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren 3 kişi evdeki kasanın içerisinde bulunan 800 bin TL değerindeki para, döviz ve ziynet eşyasıyla birlikte ev sahibinin ailesine ait olduğu öğrenilen mezarlık tapularını alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde kasanın yerinde olmadığını gören ev sahibi M.L polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
5 farklı suçtan kayıtları varmış
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şüphelilerin ikisi 3 Temmuz Çarşamba günü Merter’de yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan İbrahim A. (24)’nın 15, Tekin T. (29)’nin ise 5 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kasayı çıkarma anları kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce şahıslardan birinin şifreyi girerek kapıyı açtığı görülüyor. Daha sonra eve girip içeriyi kolaçan edip çıkıyor. Sonra diğer 2 şahısı da yanına alarak eve tekrar girdiği, bir süre sonra ellerindeki kasa ile birlikte evden çıktıkları görüldü.

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