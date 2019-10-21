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İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

İngiltere'de satış yapan Oh Polly adındaki moda firması bu sezon iç çamaşırlarının görünür olacağı transparan modanın hakim olacağını iddia ediyor. Elbisenin içine dikili halde satılan çamaşırlar moda olur mu bilemeyiz ama giyenler için riskli bir tercih olacağı kesin.

İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?

Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir.

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Örneğin, önceden iç çamaşırınızın dikiş çizgisi pantolondan ya da etekten belli oluyorsa sizi yakın arkadaşınız uyarmak zorunda kalabiliyordu.

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Ancak bu son moda eğilimine bakınca sanki tüm bunlar geçmişte kalmış olabilir; en azından bazılarına göre...

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Öyle ki İngiliz moda markası Oh Polly bu sezon içi dışı bir modayla karşı karşıya olacağımızı söylüyor. Beyaz ve siyah renkte satılan elbiseler instagram modellerinin de radarına takılmış durumda.

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Daha önce de sütyen veya korse tarzı üstler moda olmuştu. Hala popülerliğini koruyan bu trendi bakalım bu yeni moda yakalayabilecek mi?

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Oh Polly moda

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