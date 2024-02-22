İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar

Başakşehir’de 5 Ocak 2024 tarihinde mağdur R.S.S.’ye ait işyerine giren hırsızlar içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı. Aynı gün Başakşehir’de bu kez mağdur H.A.’nın işyerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak ortadan kayboldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin kullandığı beyaz renkli kapalı kasa kamyonetle, hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin kullandığı otomobilin güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, hırsızların kimlikleri de tespit edildi.

RESTORANDA YEMEK YERKEN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları şüphelilerin Başakşehir'de bir restoranda yemek yediklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda polis restorana giderek masada arkadaşlarıyla oturan şüphelileri gözaltına aldı. Polisin şüphelileri gözaltına aldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hıdır A.(34), Serhat K.(35) ve Habip A.(34) olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden Hıdır A.’nın poliste daha önceden 23, Serhat K.’nin 13, Habip A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Serhat K.’nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





