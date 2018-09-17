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İçinden çıkanlar şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Kolundan çıkanlara kimse inanamadı

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Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
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Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
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Anahtar Kelimeler:
Yara tedavi

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