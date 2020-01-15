İçinizden gelen yenilik: Kök hücre! Kök hücre cilt yenilenmesinde nasıl bir rol oynar?

Vücutta diğer hücrelere dönüşebilme, farklılaşma yeteneği olan ve yaralanma, travma veya organ bozukluğu olması durumunda çoğalarak o bölgede iyileştirici-yenileyici etkilerini gösteren kök hücre, ciltteki yenilenmenin de adeta anahtarı. Kök hücre ile yenilenme/gençleşme tabiri son zamanlarda sıklıkla duyulmaya başlandı. Uzm. Dr. Nidal Baraş da bu uygulamanın tüm detaylarını paylaşarak merak edilenleri yanıtladı.

KÖK HÜCRE CİLT YENİLENMESİNDE ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİR VE FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi ve zengin bir kök hücre rezervi barındıran yağ dokunun gövdeden liposuction yöntemi ile alınarak kök hücrelerine ayrıştırılıp istenilen alana enjekte edilmesiyle etkisini gösteren bu yöntem özellikle yüz ve el bölgesinde cilt gençleştirme ve dolgu amaçlı kullanılır.

Enjekte edilen bölgelerde hızla iyileşme sağlayan bu yöntem, tazelenme ve gençleştirme etkileriyle ışıltılı bir cilde giden yolu açar. Kök hücre ile zenginleştirilerek yapılan yağ dolgularında tutma oranı yükselir ve daha kalıcı etkiler beklenir. Kök hücre etkisi ile ciltte yenilenme ve onarım süreci başlatılmış olur. Kalıcı etkileri olmakla birlikte, yaşlanma süreci devam ettiği için birkaç sene sonrasında tekrar ortaya ihtiyaç çıkabilir. Bu durumda uygulama tekrar edilebilir.