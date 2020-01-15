HABER
  4. İçinizden gelen yenilik: Kök hücre! Kök hücre cilt yenilenmesinde nasıl bir rol oynar?

İçinizden gelen yenilik: Kök hücre! Kök hücre cilt yenilenmesinde nasıl bir rol oynar?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Hücrelerin atası olarak kabul edilen kök hücrelerle ciltteki yenilenme artık ayrılmaz bir olgu. Cilt yenilenmesinde de kullanılan kök hücreler, gençleşmek isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemler arasında yer almaya başladı. Peki kök hücreler cilt yenilenmesinde nasıl bir rol üstlenir? İşte kök hücre ve cilt bakımı ile ilgili merak edilenler...

İçinizden gelen yenilik: Kök hücre! Kök hücre cilt yenilenmesinde nasıl bir rol oynar?

Vücutta diğer hücrelere dönüşebilme, farklılaşma yeteneği olan ve yaralanma, travma veya organ bozukluğu olması durumunda çoğalarak o bölgede iyileştirici-yenileyici etkilerini gösteren kök hücre, ciltteki yenilenmenin de adeta anahtarı. Kök hücre ile yenilenme/gençleşme tabiri son zamanlarda sıklıkla duyulmaya başlandı. Uzm. Dr. Nidal Baraş da bu uygulamanın tüm detaylarını paylaşarak merak edilenleri yanıtladı.

KÖK HÜCRE CİLT YENİLENMESİNDE ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİR VE FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi ve zengin bir kök hücre rezervi barındıran yağ dokunun gövdeden liposuction yöntemi ile alınarak kök hücrelerine ayrıştırılıp istenilen alana enjekte edilmesiyle etkisini gösteren bu yöntem özellikle yüz ve el bölgesinde cilt gençleştirme ve dolgu amaçlı kullanılır.

Enjekte edilen bölgelerde hızla iyileşme sağlayan bu yöntem, tazelenme ve gençleştirme etkileriyle ışıltılı bir cilde giden yolu açar. Kök hücre ile zenginleştirilerek yapılan yağ dolgularında tutma oranı yükselir ve daha kalıcı etkiler beklenir. Kök hücre etkisi ile ciltte yenilenme ve onarım süreci başlatılmış olur. Kalıcı etkileri olmakla birlikte, yaşlanma süreci devam ettiği için birkaç sene sonrasında tekrar ortaya ihtiyaç çıkabilir. Bu durumda uygulama tekrar edilebilir.

KÖK HÜCRE NE ŞEKİLDE UYGULANIR?

Vücudunda alınabilecek fazladan yağ dokusu bulunan kişilerde uygulanabilen bu yöntemde öncelikle lokal anestezi veya sedayon altında bir bölgeden az miktarda yağ alınır. Gövdeden liposuction yöntemiyle kolaylıkla alınan yağ, özel işlemlerden geçirilerek kök hücrelerine ayrıştırılır.

Elde edilen zengin yağ dokunun istenilen alana enjekte edilerek iyileştirici-yenileyici etkilerini gösterir. Yaklaşık 1-1,5 saat sürede tamamlanan bu yöntem sonunda kök hücre etkisiyle yenilenme ve onarımı başlayan pırıl pırıl bir cilde kavuşulabilir. Uygulamanın ardından yaşlanma nedeniyle olumsuz etkilenen yapıların eski hacmine kavuşurken, kollajen sentezi arttığı için cilt de sıkılaşabilir. Kişinin kendinden üretildiği için alerji yapmayan ve yan etki göstermeyen kök hücre enjeksiyonu sonrasında gece hastanede kalmak gerekmez ve birkaç saatin ardından kişi evine gidebilir.

Uzm. Dr. Nidal Baraş

www.mienclinic.com
Facebook: @Mien-Clinic
Instagram: @mienclinic
Youtube- Mien Clinic

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Hollywood yanağına sahip olmak istiyorsanız...Hollywood yanağına sahip olmak istiyorsanız...
Hamileler için grip salgını uyarısıHamileler için grip salgını uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kök hücre cilt sağlığı Cilt güzellik

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bişektomi ameliyatı nedir? Bişektomi ameliyatı kimler için uygundur?

Hollywood yanağına sahip olmak istiyorsanız...

Domuz gribinden korunma yolları neler? Domuz gribi 2020 belirtileri

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

Rinoplasti nedir? Cerrahide felsefi yaklaşım

Rinoplasti ve felsefe (Cerrahi Bilgelik)

Sevgiliniz birden ortadan kaybolduysa... Ghosting nedir?

Sevgiliniz birden ortadan kaybolduysa...

Fonksiyonel tıp nedir? Fonksiyonel tıp ile sağlıklı yaşamın kapısını aralayın

İşte sağlıklı yaşamın anahtarı!

Baby Botoks nedir? Baby Botoks yaptıranlar mimiklerini kullanabilir mi?

Bu botoks yöntemi mimiklerinizi etkilemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.