HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

"Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi. Yürütülen çalışmalarda son 3 yılda 7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist ikna veya kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu"

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi. Yürütülen çalışmalarda son 3 yılda 7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist ikna veya kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Prof. Dr. Erdil, beraberinde Bakanlık yetkilileri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla oluşturulan ve 2 yıldır devam eden İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Elazığ Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Erdil, Bakanlık olarak kamu düzenini sağlamak, güvenliği tesis etmek, bunu sürdürebilir kılmak ve teknik düzenlemeleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Erdil, bu hizmetlerin merkezi bir düzenleme ile koordine edilerek, mülki idare amirleri vasıtasıyla vatandaşlara sunulduğunu ifade ederek, İZDES 81 ilde izleme ve değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda yaklaşık 2 saat süren toplantıda kentteki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Erdil, "Öncelikle iç güvenliğe ilişkin sorunlarımızı Elazığ özelinde değerlendirdik. Elazığ'daki çalışmaların yüksek bir verimlilik, kapasiteyle gerçekleştirildiğini izledik." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Terörle mücadelede geçen 3 yılda çok önemli başarılar elde edildiğine değinen Erdil, bu kapsamda çok önemli bir kritik eşiğe ulaşıldığını bildirdi.

"Artık terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi." diyen Erdil, şöyle devam etti:

"Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi. Yürütülen çalışmalarda son 3 yılda 7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist ikna veya kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu. Geçen süre içerisinde teröre katılım en az noktaya indi. Bu istikamette çalışmalar aynı hızla ve aynı kapasiteyle sürdürülecek. Türkiye'nin ulaştığı bu mesafeden, bu noktadan tekrar geriye dönmesi söz konusu değildir. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar hem sahadaki operasyonlarımız sürecek. Bugün Kıran-1 ile başlayan operasyonlar Kıran-10 ile sürdürülmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'de dağlarda terörist barınmasına imkan verilmeyecektir. Jandarmamız ve özel harekat birimlerimiz bu istikamette çok etkin çalışmalar sürdürüyorlar."

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Başkent’te 38 düzensiz göçmen yakalandıBaşkent’te 38 düzensiz göçmen yakalandı
Arkeolog, kaçak kazı yaparken yakalandıArkeolog, kaçak kazı yaparken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ içişleri bakan yardımcısı

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.