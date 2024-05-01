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1 Mayıs mesajı merak edilen İmamoğlu işçilerin bayramını böyle kutladı: "Emeğin sömürülmediği Türkiye"

01.05.2024 09:59
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj geldi. Video mesaj paylaşarak işçi ve emekçilerin bayramını kutlayan İmamoğlu, "Eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle yoksulluğun sökülüp atıldığı, refah ve toplumsal barışın sağlandığı bir Türkiye hayali yolunda 1 Mayıs kutlu olsun" mesajını verdi.

1 Mayıs mesajı merak edilen İmamoğlu işçilerin bayramını böyle kutladı: "Emeğin sömürülmediği Türkiye"

Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs mesajında üst üste yaptığı 'Türkiye' vurgusuyla dikkat çekti. İBB Başkanı, "Mutluluk ve emeğin birlikte harmanlandığı bir Türkiye adına 'yaşasın 1 Mayıs!' diyorum" dedi.

"EMEĞİN SÖMÜRÜLMEDİĞİ BİR TÜRKİYE"

Sosyal medya hesabından 1 Mayıs için paylaştığı video mesajla işçi ve emekçilerin bayramını kutlayan İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"İstanbul'un ve Türkiye'nin üreten, alın terleriyle ülkemizi sırtlayan işçileri ve emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma demektir. 5 yıl boyunca vatandaşını ayırt etmeden dayanışmacı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik, sergilemeye devam edeceğiz.

En yüce değer olan emeğin sömürülmediği, sosyal adaletin sağlandığı, iş güvenliğinin güvence altında ve en güçlü şekilde sağlandığı, sendikal örgütlenmenin yaygınlaştığı bir Türkiye'yi gerçekleştirme yolunda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nız kutlu olsun.

Kadınların çalışma hayatında güçlü şekilde temsil edildiği, çocuk işçilerin okullarına döndüğü, çalışma saat ve koşullarının Avrupa standartlarına getirildiği bir Türkiye'yi oluşturma yolunda 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı'nız kutlu olsun.

"YAŞASIN 1 MAYIS"

Eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle yoksulluğun sökülüp atıldığı, refah ve toplumsal barışın sağlandığı bir Türkiye hayali yolunda 1 Mayıs kutlu olsun. Emeğin teknolojiyle buluştuğu, emekçinin zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağladığı, mutluluk ve emeğin birlikte harmanlandığı bir Türkiye adına 'yaşasın 1 Mayıs!' diyorum. Tüm emekçilerin o güzel ellerinden öpüyorum, bayramınız kutlu olsun."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı
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