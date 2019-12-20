İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında Kocaeli’de incelemelerde bulundu. Ersoy, “Ziyaretlerimizde hem ilimizde yapılan uygulamaları yerinde görüyoruz hem de burada yapılan örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Kocaeli’de bir dizi incelemelerde bulundu. Ersoy beraberindeki heyetle birlikte İZDES projesi kapsamında Kocaeli Valiliğini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Ersoy, proje hakkında bilgiler aktardı. Yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü ve İller İdare Genel Müdürlüğü yetkilileriyle İç İşleri Bakanlığı’na bağlı kamu kuruluşlarını ziyaret ederek, vatandaşların daha verimli hizmet almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

“Örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz”

Hizmette verimliliği arttırmaya hedeflerken, kurumlardaki örnek uygulamaları diğer illerdeki kurumlarla paylaşılmasını sağladıklarını belirten Ersoy, “Terörle mücadeleden her türlü asayiş ve güvenlik hizmetlerine, düzensiz göçten AFAD ve acil durum hizmetlerine, trafik hizmetlerinden uyuşturucu ile mücadele, Valilik ve kaymakamlıklarımız bünyesinde bulunan hizmetlere kadar birçok alanda vatandaşlarımıza dorudan dokunan hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin daha etkin, verimli, koordineli, ekonomik ve vatandaş odaklı sunulabilmesi için de bir dizi projeler geliştirip, tedbirler alıyoruz. Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Genel Müdürlüğü, Afet Acil Durum Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Nüfus Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden arkadaşlarımızla illeri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde hem ilimizde yapılan uygulamaları yerinde görüyoruz hem de burada yapılan örnek projeleri alıp başka illerimize sunuyoruz. Bu anlamda yerelden de çok ciddi anlamda besleniyoruz” dedi.