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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'ta 'Kalkan' operasyonu düzenlendi

02.11.2023 16:34 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 512 düzensiz göçmenin yakalandığını, düzensiz göçmenlerin 318'ine evini kiraya veren 41 ev sahibine ise para cezası uygulandığını ve evlerinin mühürlendiğini belirterek, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an ensesindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'ta 'Kalkan' operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Esenyurt'ta düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonun görüntüsünü ve bilgilerini paylaştı. İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 512 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Yerlikaya, düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlerden 318'ine evini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası uygulandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İstanbul Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

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452 Polis ve Göç Başkanlığımız ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 512 düzensiz göçmenden 318’ i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalanmıştır. Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir.

Uygulama kapsamında Esenyurt’un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512’sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an ensesindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."


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