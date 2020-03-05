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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 1000 özel harekat polisini Meriç boyuna gönderiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "1000 özel harekat polisini Meriç boyuna gönderiyoruz. Geri itmeleri engellemek için polisleri sabah itibarıyla intikal ettirdik." dedi.

Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi. Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

'ZENGİN ÜLKELERİN HİÇBİRİ BU KADAR BİR YÜKÜ KARŞILAYAMAZ'

Sınırda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"Pazarkule'deki 4-5 bin kişilik kapının açılmasını bekleyen topluluk var. 28 Şubat'tan itibaren şu ana kadar sayıyı da biraz sonra tekrar vereceğim, sayın Cumhurbaşkanımızın da hem kendi kamuoyu hem dünya kamuoyuna ifade ettiği gibi, biz artık buradan Yunanistan'a, Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz.

Türkiye, dünyanın sessiz kaldığı bir insani trajediye sahip çıktı. Zengin ülkelerin hiçbiri bu kadar bir yükü karşılayamaz. Dünyada sığınmacıların en çok olduğu ülke Türkiye'dir. Bu son derece sınıfta kalınan bir sınav olmuştur. 1978 model bir gaz fişeğini insanların üzerine sıkmak suretiyle kullandılar. 164 insanı şu anda yaraladılar, birçok insanın sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye'ye itmeye başladılar. İnsanların 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden birisi budur. Uluslararası göç kurallarına aykırı olan bu ihlale kimse ses çıkarmadı. FETÖ'cüleri seve seve aldılar, göçmenleri almıyorlar. Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, insanların üzerine saldıracaksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, biz de buna mukabele ediyoruz.

"1000 ÖZEL HAREKAT POLİSİNİ MERİÇ BOYUNA GÖNDERECEĞİZ"

1000 özel harekat polisini Meriç boyuna gönderiyoruz. Geri itmeleri engellemek için polisleri sabah itibarıyla intikal ettirdik. Orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu yunanistan sınırı

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